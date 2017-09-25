Понедельник, 25 сентября 2017

Гепатит С появляется в результате инфицирования вирусом и в большинстве случае приводит к поражению печени. В большинстве случаев это заболевание трансформируется в хроническую форму. Очень важно своевременно обнаружить и приступить к лечению, чтобы не допустить возникновение цирроза печени или рака. Если этот важный орган перестает выполнять свои функции, человек умирает. Если же вовремя провести терапевтический курс, в 50, а то и в 90% реально выздоровление. Традиционно гепатит С считается болезнью, которой характерна обширная симптоматика и которая требует длительное лечение.

Надежда есть!

Но для больных важно не терять надежду и помнить, что это – не смертельный приговор, с этим вирусом люди продолжают вести активный образ жизни. Коварное заболевание своими осложнениями. Всемирная организация здоровья располагает данным о 150-185 миллионах человек, инфицированных этим недугом. 350 тысяч гибнут каждый год. В России официальной статистики на этот счет нет, но по мнению специалистов на территории РФ инфицированными можно смело назвать 2,5% населения (около 5-7 миллионов человек). Эксперты уверены – выявленное количество больных людей, это только верхушка огромного айсберга – на самом деле носителей в 6 раз больше. Большинство их них до поры до времени даже не подозревают об этом. Не зря же гепатит С называют “ласковым убийцей”.

Современные схемы лечения гепатита С сводятся к выявлению инфекции, устранению воспалительного процесса в печени (или его уменьшения), предотвращения трансформации ВГС в цирроз печени. Вся терапия направлена на уменьшение количества вируса в организме, а в идеале – его полного устранения. В отдельных случаях (5%) наблюдалось самоизлечение – все зависит от силы иммунитета каждого организма. Такие люди показывают в крови наличие антител. Из этого вытекает, что постановка себе диагноза и самолечение не допустимы. Только специалист может определить, нужна ли пациенту активная терапия и какие именно схемы ему назначать. Все очень индивидуально и зависит от таких факторов, как:

генотип вируса;

длительность заболевания;

пол инфицированного человека;

возраст;

генетической предрасположенности.

Современные схемы лечения на базе дженериков

Все эти факторы врач может взвесить только после тщательного обследования, сданных маркеров, определения факторов риска. При высоком последнем показателе, лечение должно назначаться как можно быстрее. Последние находки в области диагностики позволяют определить цирроз печени и не допустить развитие его последней стадии.

Лечение ВГС – довольно дорогостоящая терапия и занимает порядка 3 месяцев. Федеральные программы поддержки таких больных действовали только в 2007–2009 г. – тогда государство перекрывает расходы на препараты. С 2010 года финансирование прекратилось. Открытие дженериков индийскими учеными позволило удешевить лечение м теперь оно позволительно основной массе больных людей. Схемы лечения гепатита С с использованием дженериков ждут хорошие результаты и не вызывают сильных побочных эффектов.

По информации сайта gepa-net.com