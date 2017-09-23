Суббота, 23 сентября 2017

Отбойная доска является отличной защитой поверхности от повреждений. Она выдерживает большие нагрузки.

Отбойная доска с богатой гаммой цветов, совершенным дизайном и разными размерами позволяет подбирать детали, идеально вписывающиеся в определенный интерьер детских школ и садов, больниц, отелей и учебных заведений.

Защитные элементы доски выполняются из стойких материалов, а ухаживать за ними просто. Так, доска отбойная WG 100 и 150 служит для качественной защиты стен, ширина которых 150 и 100 мм, а толщина 20 мм. Она предохраняет их от повреждений.

В чем преимущества отбойной доски

Этот вид материала незаменим для страхования помещения от разного рода повреждений, таких как царапины, возникающие при перетаскивании мебели. Также доски служат отличной защитой углов и других выдающихся частей.

При открывании двери доска хорошо защищает стены от получения царапин и вмятин при ударах.

Отбойная доска в интерьере

Эта продукция широко используется для придания помещению комфорта и уютного вида. Этому способствует богатый выбор цветов. А подбор продукции из многообразного количества вариантов отлично воздействует на образ помещения изнутри.

Доска отбойная применяется при отделке офисов, медучреждений и высших учебных заведений. Ширина ее используется различная.

Состав доски

Состоит отбойная доска из стекломагниевой плиты, имеет ламинированное покрытие. Широко применяется доска шириной 180 миллиметров. На стены она крепится в двух-трех местах.

Кроме защиты стен от повреждений, преимуществом отбойной доски считается то, что ее применяют также как показной элемент стен в процессе ремонта помещения и после завершения ремонтных работ. Монтажные работы проводятся аккуратно, без пыли, сырости и грязи.

Большую роль доска играет при её применении в госучреждениях.

Отбойная доска является отличной поддержкой для инвалидов. Они имеют потребность в использовании металлических поручней. Эту проблему можно с легкостью решить благодаря отбойной доске. Для этого нужно только на ней закрепить поручни, незаменимые для перемещения престарелых граждан и инвалидов.

Сегодня на строительном рынке большое многообразие отбойных досок для деревянных стен, а также из алюминия, пластика и стекла. Наиболее распространена доска из ДСП или ЛДСП. Этот вариант – не только экономичный, но и практичный.