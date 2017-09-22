Пятница, 22 сентября 2017

Народный артист России Денис Мацуев отметил прогресс в фортепианной игре президента РФ Владимира Путина… “Прикосновение к клавишам стало гораздо мягче. Любой, кто занимается музыкой, отметит прогресс”, – сказал Мацуев, комментируя исполнение президентом песни Василия Соловьева-Седого “Вечерняя песня” (“Город над вольной Невой”) в мае 2017 года во время визита в Китай… “Посоветовал бы ему достойного педагога”, – добавил он… Российский президент неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино “С чего начинается Родина” на благотворительном концерте…

ТАСС

В дет­ские годы вме­сте с дру­ги­ми нау­ка­ми изу­чал он [Нерон] и музы­ку. Придя к власти, он тотчас пригласил к себе лучшего в то время кифареда Терпна и много дней подряд слушал его после обеда до поздней ночи, а потом и сам постепенно начал упражняться в этом искусстве. Он не упускал ни одного из средств, какими обычно пользуются мастера для сохранения и укрепления голоса: лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал желудок промываниями и рвотой, воздерживался от плодов и других вредных для голоса кушаний. И хотя голос у него был слабый и сиплый, все же, радуясь своим успехам, он пожелал выступить на сцене: “чего никто не слышит, того никто не ценит”, повторял он друзьям греческую пословицу.

Гай Светоний Транквилл. “Жизнь двенадцати цезарей” (перевод Михаила Гаспарова)

Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие… и только у себя мы таковых не обрящем?

Михаил Салтыков-Щедрин. “История одного города”