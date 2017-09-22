Пятница, 22 сентября 2017

Таганский райсуд Москвы арестовал до 22 ноября лидера движения “Христианское государство – Святая Русь” Александра Калинина по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя “Матильда”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд согласился с доводами следствия о том что, находясь на свободе, подозреваемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия, а также попытаться оказать давление на свидетелей по делу.

В субботу пресс-служба МВД сообщила, что Калинин стал фигурантом уголовного дела по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Как отметили в МВД, владельцев киносетей пытались заставить отменить показы “Матильды” под угрозой “применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров”.

“По подозрению в совершении указанного преступления в порядке статьи 91 УПК задержан руководитель одной из общественных организаций”, – говорилось в сообщении. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила Интерфаксу, что речь идет о Калинине.

В среду Калинина задержали по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Одновременно с лилером “Христианского государства” задержали членов организации, брата Калинина Юрия, Александра Баянова, и Дениса Манталуцу. Всем троим предъявили обвинения по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений).

В четверг судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала до 11 ноября Юрия Калинина, Баянова и Манталуцу. На суде Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый – атака с коктейлями Молотова на киностудию Учителя “Рок” в Петербурге, второй – поджог кинотеатра “Нефть” в Ярославле.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что лидера “Христианского государства” отпустили под подписку о невыезде. “Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма “Матильда” и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу”, – сказал источник. Отмечалось, что сам Калинин в поджогах непосредственно не участвовал.

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