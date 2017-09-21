Четверг, 21 сентября 2017

Если у кого-то еще остаются сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, – оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен – на пенсию!

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси

Сталин злился все больше и больше. В течение осени 1952 г. и января 1953 г. [министр госбезопасности] Игнатьев выслушал от него немало бранных слов и угроз… “Я не проситель у МГБ. Я могу и потребовать, и в морду дать, если вами не будут выполняться мои требования”. И, наконец, потеряв терпение, грозил Игнатьеву и его сотрудникам: “Мы вас разгоним как баранов…”.

Никита Петров. “Репрессии в аппарате МГБ в последние годы жизни Сталина, 1951-1953″