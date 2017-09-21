Четверг, 21 сентября 2017

Сбербанк России планирует закрыть бизнес в ряде стран Европы. Об этом заявил глава компании Герман Греф в интервью телеканалу “Россия 24″, сообщает Интерфакс.

“Мы сейчас тоже оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран мы будем выходить, – сказал Греф. – В общем-то, под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело”.

Как отмечает Греф, Сбербанк испытывает сильное давление европейского регулятора. “Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка – это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь для маленького банка”, – сказал Греф. По его словам, европейскому подразделению Сбербанка приходится нести все издержки, связанные с надзором за ним как за системно значимым.

В Европе дочернее предприятие российского банка Sberbank Europe AG действует в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Чехии. В Швейцарии работает другая организация, Sberbank (Switzerland) AG.

12 сентября 2014 власти Евросоюза обнародовали новый пакет санкций против России в связи с агрессией на Украине. В частности, резидентам ЕС было запрещено оказывать Сбербанку инвестиционные услуги, а также совершать операции с новыми выпусками облигаций и других ценных бумаг со сроками обращения свыше 30 дней.

Одновременно о введении санкций против Сбербанка объявили власти США. В соответствии с введенными ими ограничениями гражданам и компаниям США запрещено покупать облигации Сбербанка со сроками обращения свыше 30 дней, а также предоставлять им кредиты.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против пяти украинских банков, в капитале которых есть доля российских государственных кредитных учреждений. В это число попала и дочерняя организация Сбербанка. На другой день президент страны Петр Порошенко утвердил решение. Оно вступило в силу с момента подписания президентского указа.

После этого Греф заявил, что Сбербанк России активно ищет пути “максимально быстрого выхода с украинского рынка”. “Надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти”, – отметил глава Сбербанка. При этом Греф отказался уточнить, рассматривается ли вариант продажи украинского дочернего отделения Сбербанка или возможна и ликвидация бизнеса.