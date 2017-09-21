Четверг, 21 сентября 2017

Судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Надежда Школьная приговорила журналиста Николая Семену к двум с половиной годам лишения свободы условно по сфабрикованному делу о сепаратизме. Об этом “Граням” сообщил адвокат группы “Агора” Андрей Сабинин, представляющий вместе с адвокатом Александром Попковым интересы Семены.

Семене назначен испытательный срок в 3 года. Журналиста также на три года лишили права заниматься публичной деятельностью. “Решение суда будет обязательно обжаловано”, – заявил Сабинин.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини осудила приговор Семене, назвав его явным нарушением свободы выражения мнения и свободы СМИ. “Семена был осужден за его журналистскую работу по статье о “публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России”. Эта статья используется российскими властями в отношении тех, кто противостоит незаконной аннексии Крыма”, – говорится в ее заявлении. Могерини призвала российские власти снять с Семены обвинения.

В понедельник в прениях сторон начальница отдела гособвинителей прокуратуры аннексированного Крыма Светлана Удинская запросила для Семены три года условно с трехлетним испытательным сроком. Удинская также потребовала запретить Семене все три года испытательного срока заниматься любой публичной деятельностью.

Слушания по делу журналиста продолжались с 28 февраля. 67-летнему Семене вменена часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающая до пяти лет колонии. 3 апреля на первом заседании по существу дела он отказался признать вину, заявив о праве любого журналиста выражать свое мнение о статусе полуострова и участвовать в мировой дискуссии по этому вопросу.

Подсудимый подчеркнул, что не отрицает авторства статьи “Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма”, ставшей поводом для его уголовного преследования, однако не усматривает в написании и публикации этого текста состава преступления. “Именно этому аспекту уделялось мало внимания во время следствия”, – заметил Семена.

Статья была опубликована в “Крым.Реалиях” 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. В материалах дела имеются скриншоты экрана компьютера Семены, сделанные в процессе написания текста.

При этом двое оперативников ФСБ, допрошенных в процессе, затруднились пояснить, на каком законном основании получили доступ к компьютеру Семены и отслеживали его действия, до того как это разрешил им суд. “В конце допроса, – рассказывал адвокат журналиста Александр Попков, – один из сотрудников ФСБ совсем поплыл – начал говорить, что там были якобы какие-то другие решения суда о другой прослушке. Это для нас очень важный момент, свидетельствующий о том, что сотрудники ФСБ либо проводили эти мероприятия незаконно, несанкционированно, произвольно, либо сейчас в ходе судебного разбирательства они огласили материалы оперативно-разыскной деятельности, которые являются засекреченными”.

Следствие вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Журналист находится под подпиской о невыезде. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Обвинение основывается исключительно на выводах лингвистической экспертизы, которая заявила о присутствии в текстах Семены публичных призывов к экстремизму и сепаратизму. Защита, однако, отмечала, что в своем заключении эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетенции, и настаивала на исключении исследования из дела.

При этом в деле присутствует политологическая экспертиза, проведенная по заказу адвокатов бывшим профессором Кубанского университета Михаилом Саввой, бежавшим из России в конце 2014 года и получившим политубежище на Украине. Савва указал, что согласно Конституции России международные нормы имеют приоритет перед национальными законами, а в целом ряде международно-правовых документов, подписанных Москвой, Крым признается территорией Украины. Таким образом, заключил политолог, Семена, объявляя Крым украинским, российских законов не нарушал.

Николай Семена: судилище в Крыму