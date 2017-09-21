Четверг, 21 сентября 2017

Полиция отпустила под подписку о невыезде Алексея Щербакова, подозреваемого в нападении на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Щербаков оказался на свободе по истечении 48 часов задержания.

Накануне на очной ставке Ляскин не смог опознать Щербакова как нападавшего. Во время ставки следователь пытался наводящими вопросами подсказывать подозреваемому, что ему говорить, а также попробовал изъять у Ляскина мобильный телефон, рассказал оппозиционер “Новой газете”. По словам Ляскина, Щербаков “продолжает свою провокацию”, обвиняя Ляскина в инсценировке нападения.

В среду пресс-служба МВД сообщила, что Щербаков утверждает, будто Ляскин заплатил ему за инсценировку нападения на себя. По словам подозреваемого, он приехал в Москву, чтобы заработать в качестве волонтера штаба Навального. В штабе Ляскин якобы предложил Щербакову за 150 тысяч рублей инсценировать нападение на двух человек, одним из которых был сам оппозиционер. За это, заявил Щербаков, он получил от Ляскина задаток в 10 тысяч рублей.

Позже НТВ опубликовал видео допроса Щербакова, на котором он пересказывает свою версию нападения на Ляскина.

Сам Ляскин назвал сообщение МВД “лютым адом”. При этом он подтвердил, что действительно видел Щербакова в штабе. В тот же день “Ридус” опубликовал совместную фотографию Щербакова и Ляскина, а также фотографию, на которой подозреваемый присутствует на одном из мероприятий штаба.

На Ляскина напали 15 сентября, когда он вместе с волонтером Артемом Просяковым вышел из здания штаба на улице Гиляровского к северу от Садового кольца, чтобы забрать из машины агитационные газеты. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй – по плечу. Затем нападавший бросил трубой в оппозиционеров и убежал. По словам Ляскина, после нападения ему на телефон пришло смс-сообщение со словом “исполнил”.

В Институте Склифосовского у Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. От госпитализации пострадавший отказался.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство), предусматривающей до 5 лет колонии. Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), санкция которой – от 12 лет до смертной казни. Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

Во вторник стало известно, что Щербаков задержан по подозрению в нападении на Ляскина. Как сообщил источник Интерфакса, подозреваемому 36 лет, он уроженец Ленинградской области, ранее был судим, а также наблюдался у психиатра.