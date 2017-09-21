Четверг, 21 сентября 2017

На открытом в Москве памятнике оружейнику Михаилу Калашникову оказался чертеж штурмовой винтовки Stg-44, разработанной в 1943 году немецким конструктором Хуго Шмайсером. Первым на это обратил внимание военный историк Юрий Пашолок.

“Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно”, – написал Пашолок. На сходство Stg-44 и АК-47 неоднократно обращали внимание, особенно с учетом того, что после войны Шмайсер был вывезен советскими властями в Ижевск, где работал “консультантом”.

Взрыв-схема Stg-44 располагается на части скульптурной композиции, расположенной за фигурой Калашникова. Там же изображены модели оружия, созданные под его руководством, чертежи и инструменты, символизирующие, согласно замыслу автора, деятельность Калашникова.

Автор памятника Салават Щербаков демонтирует плиту с чертежом немецкой винтовки, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. “Он сейчас находится на месте и демонтирует эту плиту, поскольку действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия”, – сказал Кононов. По его словам, РВИО “не регламентировало каждую деталь” монумента, хотя и было его заказчиком.

“У нас пожелание к оружию было одно – к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Калашников. Это должен был быть один из первых образцов. Все остальное, что касается барельефа и прочего – это полет творческой фантазии скульптора, художника. К сожалению вкралась эта ошибка, – сказал Кононов. – Благодаря этой ошибке Щербакова развенчан миф о том, что Калашников заимствовал какие-то идеи у своих иностранных коллег, в первую очередь у немецкого конструктора Шмайсера”.

В АО “Концерн “Калашников”, входящем в госкорпорацию “Ростех”, заявили о готовности помочь авторам памятника и провести технические консультации. Как отметили в концерне, его специалисты “не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов”.

8 мая 2014 году памятник Щербакова “Прощание славянки” был торжественно открыт министром культуры Владимиром Мединским и президентом ОАО “РЖД” Владимиром Якуниным на Белорусском вокзале. На установленном на постаменте гербе, символизирующем начало Великой Отечественной войны, обнаружили немецкую винтовку Mauser 98.

Во вторник, в День оружейника, в Москве на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская по инициативе Российского военно-исторического общества и госкорпорации “Ростех” был открыт памятник Калашникову. Композиция включает пятиметровую фигуру Калашникова, стоящего с автоматом в руках на четырехметровом постаменте. На заднем фоне монумента расположена скульптурная композиция с фигурой Михаила Архангела.

“Калашников – это в какой-то степени Кулибин ХХ века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант – это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова – настоящий, можно сказать, культурный бренд России”, – заявил на открытии министр культуры Владимир Мединский.

Во время открытия памятника сотрудники полиции задержали активиста Андрея Киселева, проводившего одиночный пикет. Он встал позади скульптуры с плакатом “Конструктор оружия – конструктор смерти”. Вскоре к нему подошли шестеро полицейских, усадили в служебный автомобиль и увезли в отдел полиции “Тверской”.

Из полиции Киселева отпустили без составления протокола.