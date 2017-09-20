Среда, 20 сентября 2017

Банк России объявил о санации Бинбанка и входящих в его группу других кредитных организаций. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

“В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора”, – отмечают в ЦБ.

Бинбанк, Рост Банк, а также входящие в группу “Бинбанк диджитал” и Уралприватбанк продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, заверяют в Центробанке. “Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется”, – отмечается в сообщении.

“Банк России сообщил о своем согласии на финансовое оздоровление Бинбанка. Это означает, что со стороны ЦБ РФ банку будет оказана полная поддержка – и управленческая, и финансовая. И самое главное, что у наших клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, – говорится в обращении Евгения Давыдовича, председателя правления Бинбанка. – Вся команда банка и я лично приложим все усилия, чтобы финансовое оздоровление Бинбанка под полным контролем регулятора проходило максимально эффективно”.

Накануне ЦБ назначил временную администрацию по управлению Бинбанком и Рост Банком. В нее вошли представители регулятора и ФКБС.

Бинбанк начал работу в марте 1991 года. Банк занимает восьмое место по объему активов, являясь “значимой кредитной организацией”. Инфраструктура Бинанка включает 12 филиалов, представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.

Для санации Бинбанка применяется схема, впервые использованная Центробанком для финансового оздоровления банка “ФК Открытие”. 29 августа него также была введена временная администрация и было объявлено о мерах по повышению финансовой устойчивости банка.

В августе сотрудник УК “Альфа-Капитал” Сергей Гаврилов в рассылке клиентам сообщил о проблемах у банка “ФК Открытие” , Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Однако вскоре “Альфа-Капитал” отозвал письма с негативной информацией о банках, отметив, что “часть высказываний сотрудника не соответствует нашей позиции и не совсем точно отражает действительность”.