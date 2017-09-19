Вторник, 19 сентября 2017

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал американского актера Моргана Фримена жертвой “эмоциональной экзальтации” и заверил, что в Кремле не воспринимают всерьез его заявления, сделанного накануне. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила на своей ФБ-странице, что Фримена “подставили”.

Во вторник в США было объявлено об образовании НПО “Комитет расследования действий России”. Как передавало CNN, эту структуру организовали кинорежиссер Роб Райнер и журналист Дэвид Фрам, бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего.

Целью НПО названо расследование вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года и распространение полученной информации.

На сайте организации был помещен ролик с участием Фримена. Актер обвинил Владимира Путина в использовании кибероружия “для нападения на демократии по всему миру”. Действия Путина Фримен назвал местью агента КГБ за падение СССР.

80-летний Фримен – лауреат “Оскара”, “Серебряного медведя” и двух “Золотых глобусов”. В числе работ – роли в фильмах “Побег из Шоушенка”, “Семь”, “Счастливое число Слевина”, “Малышка на миллион” и “Пока не сыграл в ящик”.