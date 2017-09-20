Среда, 20 сентября 2017

Телеведущая Ксения Собчак собирается участвовать в президентских выборах 2018 года, сообщает Би-Би-Си. Она уже ищет руководителя предвыборного штаба.

По данным Би-Би-Си, возглавить свой предвыборный штаб Собчак предлагала, в частности, гендиректору канала “Дождь” Наталье Синдеевой,экс-главреду “Дождя” Михаилу Зыгарю, создателю фонда “Спид.Центр” Антону Красовскому, экс-руководителю правозащитного отделения “Открытой России” Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Однако все они телеведущей отказали. Они также на стали подтверждать Би-Би-Си, что получали от Собчак подобные предложения

Выдвинуться кандидатом телеведущей предложили в администрации президента, рассказали источники Би-Би-Си. При этом финансирования Собчак не обещали, так что неизвестно, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию. “При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, – рассказал один из тех, кому телеведущая предлагала пост главы ее штаба. – При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической”.

В администрации президента воздерживаются от официальных комментариев. “Участие Собчак в президентских выборах рассматривается как один из вариантов кампании”, – подтвердил близкий к администрации президента источник. Бывший федеральный чиновник, также попросивший об анонимности, заявил Би-би-си, что в Кремле препятствовать выдвижению Собчак никто не собирается, но это может произойти только по ее собственному решению.

Сама Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Информацию о том, что она примет участие в выборах и что это согласовано с Кремлем, телеведущая назвала “провокацией, связанной с другим проектом”. “У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже. Я хочу о нем говорить тогда, когда я захочу о нем говорить”, – заявила Собчак. Она не уточнила содержание проекта, отметив только, что обсуждала его с Синдеевой.

1 сентября “Ведомости” сообщили, что Кремле подбирают женскую кандидатуру для участия в президентских выборах. По словам источников в администрации президента рассматривается 5-7 кандидатур. Один из близких к Кремлю источников назвал Собчак идеальным кандидатом. “Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она”, – приводила его слова газета.

Собчак расценила эту публикацию как “вброс с целью дискредитации”. “Я человек независимый и ни с какой “апешечкой” (администрацией президента. – Ред.) и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь”, – написала журналистка в Инстаграме.

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