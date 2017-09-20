Среда, 20 сентября 2017

В Москве у торгового центра в Люблине более 250 мигрантов были задержаны после конфликта из-за избиения охранниками 27-летнего гражданина Таджикистана Навруза Зикирова. Об этом заявил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов, сообщает Интерфакс.

“Вечером 20 сентября сотрудниками полиции была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК (хулганство)”, – сообщили днем в четверг в столичном главке МВД. По факту причинения телесных повреждений гражданину Таджикистана возбуждено дело по статье 116 УК (побои).

Как сообщили в больнице №68, состояние здоровья удовлетворительное Зикирова, он находится в общей палате отделения нейрохирургии. До этого состояние пациента оценивалось как тяжелое. В больнице также уточнили фамилию пострадавшего – ранее его по ошибке называли Каримовым.

В среду днем к Зикирову, который занимался перевозкой вещей в тележках в торговом центре “Москва”, подошли охранники, рассказал “Дождю” Шарипов. Они вывели мигранта на свалку рядом с торговым центром, после чего избили. Зикиров потерял сознание. Его замотали белой материей и выбросили за пределы рынка. Пострадавшего нашли таксисты, которые вызвали скорую помощь.

Вечером у торгового центра собрались работающие там мигранты, требуя наказания избивших Зикирова. На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Часть протестующих разошлась, но многие были задержаны. “Задержанных, вместе с сотрудником ЧОП, который избил гражданина Таджикистана, доставили в отдел полиции, скорее всего, на них будут составлены протоколы об административных нарушениях”, – сообщил источник Интерфакса.

После конфликта у ТЦ некоторые его участники направились к больнице, куда был госпитализирован пострадавший. “Его родственников тоже задержали”, – отметил Шарипов.

В декабре в торговом центре “Москва” неизвестные до смерти избили гражданина Китая. Нападавшие были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы. Посольство КНР подтвердило гибель своего гражданина. Дипломаты оповестили родных погибшего и организовали отправку тела на родину.