Среда, 20 сентября 2017

Судья Хамовнического райсуда Москвы Диана Мищенко арестовала членов “Христианского государства – Святой Руси” Александра Баянова, Юрия Калинина и Дениса Манталуцу на срок до 11 ноября по делу о поджогах. Об этом сообщает “Медиазона”.

Всем троим предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений), предусматривающей до пяти лет колонии. Им вменяется поджог машин у петербургского офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Алексея Учителя.

Как следует из публикации РИА “Новости”, Баянов признал вину еще по двум эпизодам. Первый – атака с коктейлями Молотова на киностудию Алексея Учителя “Рок” в Петербурге, второй – поджог кинотеатра “Нефть” в Ярославле.

Калинин также заявил о признании вины. В то же время на суде он отметил: “Ситуация, что изначально оскорблены чувства верующих. Что такое чувства верующих? Это законная статья, которая нарушена по отношению ко мне. Если бы этого не было, меня бы здесь не было”.

Признает ли вину Манталуца, непонятно: на заседании никто этого вопроса не касался.

Баянов и Калинин – жители города Грязи Липецкой области. Баянов – безработный; как передает Интерфакс, он существовал на средства лидера “Христианского государства” Александра Калинина (брата Юрия). Юрий Калинин – индивидуальный предприниматель, занимается юридическими консультациями и строительством.

29-летний Манталуца живет в Москве. Владеет спортивным клубом в Молдавии; в России подрабатывает тренером. Как следует из публикации “Медиазоны”, поддержать Манталуцу в суд пришло большое число его знакомых.

Все трое были задержаны накануне: Баянов и Калинин в Грязях, Манталуца – в Москве. Кроме того, задержали и Александра Калинина, лидера ХГ. В отличие от трех других фигурантов, ему обвинение пока не предъявлено. В четверг появилась информация о том, что лидера группировки освободили из полиции. Однако МВД это опровергло.

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