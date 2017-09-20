Среда, 20 сентября 2017

В Умани, Черкасская область Украины, в первый день Рош ха-шана (еврейского Нового года) произошел взрыв на стоянке паломников-хасидов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Об инциденте стало известно около 6 утра. Неизвестное устройство взорвалось на территории гаражей. Крышу одного из гаражей повредило.

Пострадали двое граждан Израиля; у обоих неопасные травмы. 13-летний подросток получил порез кисти левой руки, а взрослый мужчина – кровоподтек на бедре.

В Умань выехали первый замначальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника этого же ведомства Александр Фацевич. Открыто дело по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия), предусматривающей от трех до семи лет колонии.

На месте инцидента работают пять усиленных следственно-оперативных групп полиции, которым помогают приехавшие из Киева оперативники центрального департамента уголовного розыска. В контакте с украинскими силовиками находятся 17 израильских полицейских. Они ранее прибыли в Умань на время праздника, чтобы охранять порядок в городе совместно примерно с 500 украинскими коллегами.

По словам Аброськина, оснований подозревать теракт пока нет. Больше того, добавил чиновник, нельзя исключить, что хулиганства также не было, а было неосторожное обращение некоего лица со взрывоопасными предметами. Остатки самого взорвавшегося устройства отправлены на экспертизу.

“Я тут не вижу никаких моментов, которые бы дестабилизировали ситуацию, – заметил Аброськин. – Люди, находящиеся тут, не ощущают тревоги”.

В Умани умер и похоронен основоположник брацлавского хасидизма рабби Нахман (1772-1810). Могила цадика (праведника) стала местом паломничества его последователей. Они приезжали в Умань на главные иудейские праздники, в том числе на Рош ха-шана. Традиция, прерванная в середине 1920-х годов, возродилась в конце 1980-х. В последние годы могилу рабби Нахмана на Рош ха-шана посещают 20-25 тысяч брацлавских хасидов из Израиля, США и других стран.

20 декабря 2016 года неизвестные облили вход в постройку над могилой цадика красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с нарисованной на ней свастикой.