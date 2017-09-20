Среда, 20 сентября 2017

Я сказал, что нужно все централизовать и создать центр наподобие Госкино СССР, который очень эффективно работал… Предлагаю создать единый центр с большими полномочиями – аналог советского Госкино, который будет заниматься всеми проблемами: прокатом, финансированием, работой с проектами… Госкино возглавлял Филипп Тимофеевич Ермаш, которого все считали бюрократом. Тем не менее при нем снимали Тарковский, Гайдай, Рязанов, Бондарчук, Меньшов. Отличный киноменеджер и кинопродюсер, он был выходцем из партийного аппарата, но, на мой взгляд, создал то кино, которое и сегодня смотрят все. Заметьте, очень разное кино.

Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор “Мосфильма”

(24 апреля 1971 г.) Был у Романова. Были также: Герасимов, Бондарчук, Кулиджанов, Погожева, кто-то из ЦК (один из надзирателей при Ермаше) и Баскаков. Ах, да, и Сизов. Снова поправки к “Рублеву”. У меня больше нет сил!.. (29 июля 1974 г.) Ну – снова начинается свистопляска со сдачей картины (“Зеркало”. – Ред.). В четверг Ермаш картины не принял: все ему непонятно (“Сделайте понятно”), какие-то куски ему не нравятся (“Выбросьте! Зачем они? “) и т.д. Скандал был нелепый и странный. Словно Ермаш или играл какую-то плохо отрепетированную роль, или демонстрировал “принципиальность” и “суровость”. В любом случае он выглядел диковато – как самодур и весьма недалекий человек. Мелковат он, конечно, для роли председателя Госкино.

Андрей Тарковский. Из дневника