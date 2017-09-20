Среда, 20 сентября 2017

Накануне визита федерального омбудсмена Татьяны Москальковой в Чечню кадыровцы собрали родственников похищенных в последние месяцы граждан и потребовали воздержаться от общения с чиновницей. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на несколько анонимных источников в регионе.

“Из Москвы едет проверка – не пытайтесь с ними связываться, – передал слова кадыровцев один из собеседников радиостанции. – А если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо”.

Семьи похищенных заверили: “У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет”.

В публикации также сообщается, что на многих родственников пропавших кадыровцы продолжают давить, требуя заявить, будто их сыновья уехали на войну в Сирию.

Между тем Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, назвал информацию источников Би-Би-Си “чушью”. “Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев, – заявил чиновник. – Как можно на человека оказать давление?”

Москалькова находилась в Грозном три дня – с 19 по 21 сентября. В среду она сообщила, что в Чечне открыты дела по фактам исчезновений 18 местных жителей. При этом чиновница заметила, что всего она просила расследовать исчезновение 31 человека. В четверг, однако, выяснилось, что трое фигурантов ее списка живы, еще трое погибли в ходе событий 17-18 декабря 2016 года, когда, как утверждали кадыровцы, вооруженное подполье совершило атаку на грозненскую полицию, а двое граждан умерли естественной смертью. Чиновник аппарата Москальковой Иван Соловьев побывал в аулах Гехи Урус-Мартановского района и Курчалой, где встретился с родственниками умерших. Они предъявили Соловьеву свидетельства о смерти и попросили их больше не беспокоить.

Сама Москалькова повстречалась с двумя из трех живых фигурантов списка. Они предъявили паспорта на имя Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова.

Таким образом, стала известной судьба лишь восьми из 13 упомянутых в списке граждан (помимо тех 18, похищения которых начал расследовать СКР). Что произошло с пятью оставшимися фигурантами списка, не пояснялось.

Москалькова также сообщила, что чеченские структуры МВД и СКР открыли 12 дел против граждан, фигурировавших в списке “Новой газеты” как пропавшие без вести. В некоторых из этих дел по нескольку фигурантов. Все они объявлены в розыск.

Омбудсмен заявила, что намерена инициировать передачу материалов в центральный главк СКР. Как отмечается, родственники пропавших также выражали уверенность, что, если дела будут расследоваться в самой Чечне, истину установить не удастся.

Начиная с декабря 2016 года в Чечне прошло несколько волн похищений местных жителей. Пострадали две категории граждан: первая – подозреваемые в симпатиях к исламизму, вторые – представители ЛГБТ-сообщества. До конца января 2017-го в разных местностях Чечни силовики похитили около 200 человек; насколько можно судить, все они принадлежали к первой категории. Часть граждан в дальнейшем освободили; против других сфабриковали уголовные дела. Между тем от 27 до 56 похищенных, как выяснилось впоследствии, в ночь на 26 января были расстреляны кадыровцами без суда.

Что касается ЛГБТ-сообщества, то чеченские власти не только подвергали его представителей незаконным преследованиям, но также поощряли к расправам родственников геев. Известно, что несколько гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники “Исламского государства”. Как пояснялось, это было сделано, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Кроме того, кадыровцы являлись домой к родителям гомосексуалов и требовали написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.