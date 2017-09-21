Четверг, 21 сентября 2017

Неоновая подсветка появилась еще в 80-ых городах прошлого века. Именно тогда ее стали использовать для декорирования вывесок кафе, кинотеатров и в клубах. Это отличный способ привлечения внимания многих посетителей. Неон отлично проявляет себя в эксплуатации. Он долговечен и всегда радует клиентов. Со временем неоновые ленты перешли во внутреннее оформление. Дизайнеры начали его использовать для реализации своих проектов. Он считается безопасным материалом. Он представляет собой газоразрядную лампу, которая находится в трубке. Она наполняется неоном под низким давлением, которым является инертный газ без запаха. Через данный неон проходит ток. Благодаря такой конструкции создается красивое свечение.

Родной цвет неоновой подсветки считается оранжево-красный. Часто неоновыми лентами называются аналогичные изделия, которые наполняются инертным газом. Это делается специально для получения различных расцветок. Неоновая лента очень удобная в пользовании. Из нее можно создавать различные изделия. Подобное качество позволяет реализовать самые смелые задумки дизайнеров http://www.ukvartira.ru.

Положительные качества неонового освещения

Освещение осуществляется по всей длине трубки, без затемнений и разрывов. Получается полноценное и равномерное освещение;

Монтаж осуществляется даже в труднодоступных местах. Тут дизайнеры смогут реализовать свои самые смелые задумки;

Неоновая трубка принимает различные формы;

Большое разнообразие цветов позволит подобрать определенную расцветку в гамму интерьера;

Яркость неоновой трубки умеренная и не раздражает зрение;

Мягкое свечение;

Во время работы не появляется шум;

Температура неоновой трубки не поднимается больше 40°С, что позволяет монтировать ее в местах с повышенной опасностью. Из-за нее не возникает возгорания;

Неон полностью безопасен и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду;

Срок годности неоновых трубок достаточно большой.

Отрицательные качества неонового освещения

Любое изделие имеет свои положительные качества и недостатки. При выборе неоновой трубки для дополнительного освещения элементов декора необходимо учитывать ее некоторые особенности. Вот так неоновый свет ложится очень гладко на поверхность. Строительные недоработки будут сразу же видны, и поэтому такого не должно происходить. Большие конструкции требуют использования высокого и стального напряжения в электрической сети. Если данное условие не соблюдается, то лучше разделить конструкцию на несколько элементов и подключить к разным электрическим сетям, чтобы не было перегрузки. Конечно, это может усложнить монтажные работы, но зато это сделает процесс свечения стабильным и постоянным.

Если в неоновой ленте перестает работать один элемент, то последующие точно также гаснут. Что нельзя сказать о светодиодной ленте, в которой находится множество лампочек. Прочность подобного освещения не слишком большая, и поэтому она должна быть установлена в удобном месте и подальше от детей. Ее можно легко нарушить. При монтаже неоновой подсветки в ванной комнате следует учитывать все меры безопасности, потому что в данном помещении наблюдается повышенная влажность, которая может сказаться на работе изделия. Неоновая трубка не должна контактировать с влагой и ее источником. Применение в ванных чаще всего ограничивают, чтобы не произошли неприятные инциденты.

Неоновые лампы в интерьере квартиры

Неоновая подсветка активно используется в качестве дополнительного освещения в квартире. Его можно использовать для:

Подвесного, натяжного и многоуровневого потолка;

Колон;

Настенных панелей и полок;

Молдинга;

Пола, ступенек, стен и подиума;

Ниш и перегородок.

Актуальность подобного освещения очень большая и дизайнеры рассматривают следующие виды освещения, как: