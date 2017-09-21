Неоновая подсветка в интерьере квартиры
Неоновая подсветка появилась еще в 80-ых городах прошлого века. Именно тогда ее стали использовать для декорирования вывесок кафе, кинотеатров и в клубах. Это отличный способ привлечения внимания многих посетителей. Неон отлично проявляет себя в эксплуатации. Он долговечен и всегда радует клиентов. Со временем неоновые ленты перешли во внутреннее оформление. Дизайнеры начали его использовать для реализации своих проектов. Он считается безопасным материалом. Он представляет собой газоразрядную лампу, которая находится в трубке. Она наполняется неоном под низким давлением, которым является инертный газ без запаха. Через данный неон проходит ток. Благодаря такой конструкции создается красивое свечение.
Родной цвет неоновой подсветки считается оранжево-красный. Часто неоновыми лентами называются аналогичные изделия, которые наполняются инертным газом. Это делается специально для получения различных расцветок. Неоновая лента очень удобная в пользовании. Из нее можно создавать различные изделия. Подобное качество позволяет реализовать самые смелые задумки дизайнеров http://www.ukvartira.ru.
Положительные качества неонового освещения
- Освещение осуществляется по всей длине трубки, без затемнений и разрывов. Получается полноценное и равномерное освещение;
- Монтаж осуществляется даже в труднодоступных местах. Тут дизайнеры смогут реализовать свои самые смелые задумки;
- Неоновая трубка принимает различные формы;
- Большое разнообразие цветов позволит подобрать определенную расцветку в гамму интерьера;
- Яркость неоновой трубки умеренная и не раздражает зрение;
- Мягкое свечение;
- Во время работы не появляется шум;
- Температура неоновой трубки не поднимается больше 40°С, что позволяет монтировать ее в местах с повышенной опасностью. Из-за нее не возникает возгорания;
- Неон полностью безопасен и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду;
- Срок годности неоновых трубок достаточно большой.
Отрицательные качества неонового освещения
Любое изделие имеет свои положительные качества и недостатки. При выборе неоновой трубки для дополнительного освещения элементов декора необходимо учитывать ее некоторые особенности. Вот так неоновый свет ложится очень гладко на поверхность. Строительные недоработки будут сразу же видны, и поэтому такого не должно происходить. Большие конструкции требуют использования высокого и стального напряжения в электрической сети. Если данное условие не соблюдается, то лучше разделить конструкцию на несколько элементов и подключить к разным электрическим сетям, чтобы не было перегрузки. Конечно, это может усложнить монтажные работы, но зато это сделает процесс свечения стабильным и постоянным.
Если в неоновой ленте перестает работать один элемент, то последующие точно также гаснут. Что нельзя сказать о светодиодной ленте, в которой находится множество лампочек. Прочность подобного освещения не слишком большая, и поэтому она должна быть установлена в удобном месте и подальше от детей. Ее можно легко нарушить. При монтаже неоновой подсветки в ванной комнате следует учитывать все меры безопасности, потому что в данном помещении наблюдается повышенная влажность, которая может сказаться на работе изделия. Неоновая трубка не должна контактировать с влагой и ее источником. Применение в ванных чаще всего ограничивают, чтобы не произошли неприятные инциденты.
Неоновые лампы в интерьере квартиры
Неоновая подсветка активно используется в качестве дополнительного освещения в квартире. Его можно использовать для:
- Подвесного, натяжного и многоуровневого потолка;
- Колон;
- Настенных панелей и полок;
- Молдинга;
- Пола, ступенек, стен и подиума;
- Ниш и перегородок.
Актуальность подобного освещения очень большая и дизайнеры рассматривают следующие виды освещения, как:
- Потолок. Неоновая подсвета может сделать любую конструкцию на потолке роскошной и стильной. Потолочные изделия могут принять совершенно новый вид. Мастера могут создать уровни, выступы и различные геометрические формы. Благодаря своему свечению, она способна увеличить пространство помещения и появится эффект парения потолка. Это отличный выбор для небольших комнат. Основным освещением в таком случае может выступать неоновый светильник, который может быть подобран любого оттенка и цвета;
- Пол. Подсветка данного части помещения осуществляется для зонирования по периметру. При обустройстве подсветки такого типа необходимо соблюдать все меры безопасности. Лампы должны быть максимально защищены от попадания влаги и механического влияния. В таком случае лучше выбрать модели неоновой ленты с максимальным уровнем защиты. Яркость в таком случае будет умеренной, и не будет раздражать глаза. В ванных комнатах такой тип освещения не используется, так как контакта с водой не должно быть ни в коем случае.