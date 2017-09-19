Вторник, 19 сентября 2017

За выдуманного кандидата в президенты России “Андрея Семенова” при его поддержке со стороны Владимира Путина готовы проголосовать 18 процентов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

“Для понимания того, насколько авторитет действующего президента – как составляющая более общих коллективных представлений – распространяется на сферу электоральных установок россиян, был создан вопрос-ловушка”, – поясняют смысл эксперимента социологи. В Левада-центре выбрали “максимально далекое от публичной политики и медийности” имя несуществующего претендента.

При этом 3 процента респондентов заявили, что слышали о “Семенове” и готовы отдать за него свой голос. Остальные 15 процентов признали, что о таком кандидате ничего не знают, но проголосуют за “Семенова” при условии публично продемонстрированной Путиным поддержки этого кандидата.

“Важно подчеркнуть, что мнение тех респондентов, кто сказал, что мог бы проголосовать за Андрея Семенова, не позволяет сделать однозначный вывод о реальной готовности проголосовать за него на президентских выборах. Оно, скорее, может выступать как показатель конформизма (принятие мнения большинства) и желания давать социально одобряемый ответ”, – подчеркивают в Левада-центре.

По результатам опроса, голосовать на президентских выборах “совершенно точно” будут 27 процентов избирателей, “скорее всего” – 30. Точно не будут участвовать в голосовании 8 процентов опрошенных, еще 12 сомневаются, что пойдут на избирательные участки. Остальные респонденты еще не определились.

Среди готовых принять участие в выборах 60 процентов заявили, что проголосуют за Путина (48 процентов от всех опрошенных). 3 процента проголосуют за главу КПРФ Геннадия Зюганова, по 2 процента – за Владимира Жириновского и Алексея Навального. 30 процентов респондентов еще не определились.

Выборы президента России должны состояться весной 2018 года. Сам Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах. По результатам майского опроса Левада-центра, за новый президентский срок Путина высказались 64 процента опрошенных. 22 процента хотят, чтобы через год его на посту президента сменил другой человек. Еще 14 процентов респондентов затруднились ответить.

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