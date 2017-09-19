Вторник, 19 сентября 2017

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Associated Press. Местные власти подтвердили гибель 248 человек, но число жертв может быть значительно больше.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Пуэбла-де-Сарагоса в 120 км к юго-востоку от Мехико. После толчков произошло извержение находящегося вблизи столицы вулкана Попокатепетль. Мексиканские сейсмологи в настоящий момент оценивают ситуацию на вулкане “красной тревогой” – одним из высших уровней.

Подземный толчок обрушил десятки зданий в густонаселенных районах столицы, под завалами могут находиться люди. Сотни добровольцев участвуют в поисках вместе со спасателями.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил, что тела 20 детей и двоих взрослых найдены под завалами на месте школы в Мехико. Продолжаются поиски еще 30 детей и восьми взрослых, находившихся в школе во время землетрясения.

В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тысячи военнослужащих. 3,5 миллиона человек остаются без электроснабжения.

8 сентября в Мексике также произошло землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался у побережья страны. Жертвами стихии стали более 200 человек.