Преемник Киже
Результаты соцопроса, согласно которому значительная часть граждан готова поддержать “вымышленного преемника” президента РФ Владимира Путина, говорит о безусловном доверии к кадровой политике главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные соответствующего социологического исследования Левада-центра. Песков отметил, что он не знаком с деталями этого соцопроса. “Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном – об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике”, – сказал пресс-секретарь президента.
ТАСС
Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили.
Некто слышал, как государь сказал графу Палену с улыбкой, которой давно не видали:
- Дивизией погоди его обременять. Он потребен на важнейшее.
Никто, кроме Беннигсена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале…
Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала:
- Ну да, полковник Киже… Я помню. Он махался с Сандуновой…
- Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу…
- Он не родственник Олсуфьеву, граф…
События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору.
Юрий Тынянов. “Подпоручик Киже”