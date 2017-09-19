Вторник, 19 сентября 2017

Результаты соцопроса, согласно которому значительная часть граждан готова поддержать “вымышленного преемника” президента РФ Владимира Путина, говорит о безусловном доверии к кадровой политике главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные соответствующего социологического исследования Левада-центра. Песков отметил, что он не знаком с деталями этого соцопроса. “Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном – об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике”, – сказал пресс-секретарь президента.

ТАСС

Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили.

Некто слышал, как государь сказал графу Палену с улыбкой, которой давно не видали:

- Дивизией погоди его обременять. Он потребен на важнейшее.

Никто, кроме Беннигсена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале…

Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала:

- Ну да, полковник Киже… Я помню. Он махался с Сандуновой…

- Помнится, родственник Олсуфьеву, Федору Яковлевичу…

- Он не родственник Олсуфьеву, граф…

События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору.

Юрий Тынянов. “Подпоручик Киже”