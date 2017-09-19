Вторник, 19 сентября 2017

Минобороны создало специальную комиссию для расследования самопроизвольного пуска ракет с вертолета на полигоне “Лужский” в ходе учений “Запад-2017″. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Как рассказал источник издания, близкий к штабу воздушно-космических сил, инцидент произошел 16 сентября. “В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения “зачетного полета пары на выполнение огневых задач”. В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса “воздух-земля”, – отмечает издание.

На земле получили легкие ранения трое военнослужащих. Были повреждены армейский фургон и бронеавтомобиль.

После инцидента вертолеты вернулись на базу. На время работы комиссии они отстранены от полетов, сообщает издание.

В СКР и военной прокуратуре от официальных комментариев отказываются. Однако в частном порядке изданию сообщили, что данных о происшествии в ведомства пока не поступало. В Минобороны и холдинге “Вертолеты России” от комментариев отказались.

Первая информация об инциденте появилась в соцсетях во вторник. Были опубликованы видеозаписи ракетного обстрела. Затем о происшествии сообщил сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru. Осведомленный источник подтвердил факт пуска ракет. “Это была тренировка перед какой-то показухой”, – рассказал источник.

В Минобороны случайный обстрел на полигоне “Лужский” отрицают. “18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения “Запад-2017″ никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, – заявили во вторник в пресс-службе Западного военного округа. – Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых – намеренная провокация или чья-то персональная глупость”.

На видеозаписи зафиксирован другой случай, утверждают военные. Тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. “Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочных захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей”, – сообщили в округе. Однако когда и где произошел такой инцидент, в сообщении не говорится.

В понедельник полигон “Лужский” посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Учения “Запад-2017″ начались 14 сентября. Это крупнейшие маневры России у границ стран – членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, – 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к “наступательной войне континентального масштаба”. Линкявичюс призывал Москву отменить учения.