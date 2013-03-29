Вторник, 19 сентября 2017

Статья

На что заточен бюст

Вот и теперь, когда в Симферополе внезапно замироточил бюст царя Николая, невольно берешь и устанавливаешь мистическую связь этого чуда с фильмом “Он вам не Димон”. В самом деле, про Навального и латифундии Медведева уже мало кто помнит, и весь Рунет обсуждает бюст, воспетый Натальей Поклонской.

Илья Мильштейн

06.03.2017

Статья

Романов с балериной

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.

Илья Мильштейн

03.02.2017

Дерьмометр

10.04.2014



Крест и молот

Пара фраз

29.03.2013

Безнравственный Некрасов

Ударить хоровым пением по наркомании, экстремизму и преступности. Щедрина, Белинского, Некрасова, Тургенева, Островского при изучении в школе поставить под особый контроль. Матильде в нашумевшем блокбастере грудь прикрыть и в таком виде выпускать на экраны.

Разрозненные отрывки из выступлений Павла Пожигайло, бывшего ракетчика, ныне председателя Общественного совета при Минкульте РФ, обличают в нем миротворца и патриота, причем миротворца и патриота истинного. Человека взвешенных суждений, которому не по нраву жестокие кары и тупые запреты. Ну согласитесь, если соотечественники станут заполнять свой досуг единодушным пением, как предлагает им исполнительный директор Всероссийского хорового общества, то у них и времени не останется на разного рода правонарушения. Если же причесать классиков, то их вполне можно проходить в школе, не боясь, что дети вслед за Салтыковым возненавидят наши порядки или пойдут топиться в речке, вслед за героиней “Грозы”. А так дети окончательно возненавидят школу, но это не беда. Что же касается Матильды, то ежели ее приодеть со всех сторон, повязать на голову косынку и дать в руки лопату, то досадный эпизод из жизни царя-мученика обретет правильные агиографические черты. В итоге никто не пойдет смотреть фильм про такую балерину и религиозный конфликт с элементами терроризма рассосется сам собой.

Вообще по нынешним временам Павел Анатольевич – патриот вроде завидный, редкостный, старомодный в хорошем смысле. Современные в плохом смысле, а их тьмы и тьмы, все больше норовят запретить книги, которых не читали, и пожечь кинотеатры, где будут крутить кино, которого они не видели. Пожигайло, словно бы полемизируя со своей фамилией, идет другим путем и борется с культурой куда более цивилизованными методами. Человек начитанный, он точно знает, чем провинился перед народом тот или иной классик и как противостоять заразе, ограждая от нее племя младое и уничтожая ее на корню. Мастер тонкого компромисса, он дает порой бесценные советы, и когда бы режиссер Учитель и прочие любители скандалов к нему прислушались, то страшно даже представить, какая бы наступила благодать.

Тем досадней промах, который допустил недавно один из лучших, талантливейших советников Минкульта в беседе с корреспондентом Русской службы BBC. То есть в целом он все верно сказал, в полном соответствии со своей патриотической линией. Пожигайло спросили, что он думает о перспективах проката в РФ вышедшей пару недель назад британской сатирической комедии “Смерть Сталина”, и Павел Анатольевич строго заговорил про “очернение” нашей истории, про вождя народов, которого “рисовать в шутливом тоне неуместно”, про “культурную интервенцию” Запада, а также про “низкопробную клюкву”. При наличии любого из этих явных признаков “провокации”, сообщил он, эксперты не порекомендуют начальству выдавать фильму прокатное удостоверение. Да, и еще коммунисты могут возмутиться и, коли их не послушают, “пойти на крайние меры”. А сатиру на Сталина без очернительства, русофобии, клюквы и антикоммунизма, успокоил англичан Пожигайло, экспертиза пропустит, и этим бы ему и ограничиться, отвечая на вопросы. Но, к сожалению, глава совета поведал им кое-что еще.

“Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича, в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо”, – заявил он, и это прозвучало диссонансом после всех его мудрых и патриотичных речей. Это опечалило как минимум по двум причинам. Во-первых, в западной, да и в мировой кинематографии до сих пор не отсняты сцены, изображающие акт совокупления двух руководителей Советского государства. Тем более неуместно говорить о том, что такие сюжеты там “практикуются”. Во-вторых и в-главных, акт совокупления двух руководителей Советского государства изображен в классическом произведении современной русской прозы, о чем Пожигайло просто стыдно не знать или лукаво умалчивать. Мы тут первые и единственные, и, признавая за врагами приоритетное право на изображение акта совокупления двух руководителей Советского государства, бывший ракетчик заставляет нас усомниться и в его патриотизме, и в его начитанности.

А это порождает вопрос, который Би-би-си не задаст, только мы сами себе, с тоской и отчаяньем: куда, граждане, катимся? Ладно бы несогласный какой или национал-предатель пожелал оболгать русскую литературу и ее историю, но они-то как раз все до единого Сорокина читали и цитируют постоянно, ночью разбуди, и с каждым днем все чаще. Большими кусками, наизусть, поскольку реальность за окнами порой дословно совпадает с выдумкой, а то и превосходит фантазию сочинителя. Напротив, Павел Анатольевич, миротворец федерального значения и патриот витринный, от родной почвы внезапно отрывается и в полемике с недоброжелателями отрекается от наших побед. При Сталине за такое вообще расстреливали.

Так что закрадывается поневоле и совсем уж безутешная мысль. О том, что не ошибся Пожигайло, уступая британцам наше первородство, но показал свое истинное лицо. Но тогда получается, что он тоже враг – затаившийся, коварный, под маской патриота, от которого не ждешь подвоха, а он вдруг возьми и отдай на поругание неприятелям самое дорогое, что у нас есть, – “Голубое сало” писателя Сорокина. Иосифа Виссарионовича и Никиту Сергеевича, любимых героев. Все это безусловно попахивает изменой, и кому, скажите, верить, если и председатель Общественного совета при Минкульте РФ, человек, родившийся и выросший в России, не любит своей природы? Не понимает ее красоты? Ее заливных лугов? Утреннего леса? Бескрайних полей? Ночных трелей соловья? Осеннего листопада? Первой пороши? Июльского сенокоса? Степных просторов? Русской песни? Русского характера? Непонятно, как с этим дальше жить.