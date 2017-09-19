Вторник, 19 сентября 2017

Лидер организации “Христианское государство – Святая Русь” Александр Калинин задержан в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма “Матильда” Алексея Учителя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в столичном главке.

“Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя “Матильда”, – рассказал источник.

По делу проводятся оперативные следственные мероприятия. В ходе обыска у Калиниина изъяли компьютер, а также электронные и аналоговые носители информации.

“По подозрению в поджоге задержаны три человека – один в Москве, двое в Липецкой области”, – сказал сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. По его словам, в организации этого преступления подозревается уроженец Приднестровья. Его имя источник не назвал.

Выступающая против фильма “Матильда” депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Калинин задержан по ее запросу, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу единороски. “Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган”, – сказала Поклонская.

МВД опубликовало видеозапись задержания Калинина:

11 сентября в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки “За Матильду гореть”.

Добрынин обвинил в провоцировании поджога Поклонскую. “Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь, – написал юрист. – В любом случае мы зададим вопросы депутату Госдумы Поклонской”.

Это был уже третий поджог, предположительно совершенный противниками “Матильды”. 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала “Космос”, после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание; вход в “Космос” полностью выгорел. Мурашов вскоре был задержан. Свой поступок он объяснил протестом против выхода “Матильды” на экраны. 6 сентября поджигателя арестовали. По части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога) ему грозит до пяти лет колонии.

В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии “Лендок”, в котором располагается студия Учителя “Рок”. Пламя быстро потушили. Полиция завела дело о хулиганстве. СМИ связали инцидент с закрытым показом “Матильды”, прошедшим в городе накануне.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что “Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку “Матильды”.

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