Среда, 20 сентября 2017

Человек двадцать первого века привык говорить по мобильному телефону и пользоваться услугами связи в любой точке. Люди хотят общаться не только в городе, но и на даче, в лесу и так далее. Сотовая связь реализуется методом приема мобильным устройством сигнала, идущего от вышки оператора. Таким образом обеспечивается беспроводная передача голосовых сообщений и SMS, предоставляется доступ в Сеть и другие современные телекоммуникационные услуги.

К сожалению, качество связи не везде одинаково, порой является неудовлетворительным, а то и вовсе отсутствует. Чаще всего связь отсутствует в малонаселенных районах, там, где оператору не выгодно вкладывать большие деньги в аппаратуру.

Места строительства вышек операторы тщательно просчитывают. Отличное качество связи обеспечивается, если на пути сигнала от вышки к устройству пользователя нет никаких преград. Однако, помехи есть практически всегда. Стены зданий, линии электропередач, деревья, природный ландшафт и другие предметы отражают сигнал. Для того, чтобы обеспечить стабильную связь необходимо использовать специальные устройства, усиливающие сигнал до необходимого уровня.

Усилители сотовой связи позволяют обеспечить отличное качество сигнала за городом, в метро, на верхних этажах высотных зданий.

В местах, где находится большое количество абонентов, операторы устанавливают усилители сигнала самостоятельно, особенно если необходимо обслуживать корпоративных клиентов.

Однако, жителям загородных поселков нередко приходится заботиться о качестве сигнала самостоятельно. Оператор такие траты считает нерентабельными из-за небольшого количества абонентов.

Улучшить качество сигнала можно своими силами, закупив и установив соответствующее оборудование. В комплект войдут такие устройства как:

GSM репитер;

Уличная антенна;

Внутренняя антенна;

Делитель мощности – необходим для помещения большой площади;

Соединительный кабель.

Выбор устройств, как и монтаж системы лучше доверить профессионалам. Здесь важно подобрать оптимальную модель усилителя сотовой связи, правильно расположить внешнюю антенну, рассчитать количество внутренних антенн, качестве произвести соединения.

Компания Radioterminal предлагает усилители сотового сигнала от ведущих производителей по приемлемой стоимости. Специалисты компании помогут выбрать оборудование, отвечающее требованиям клиента, и ответят на все вопросы заказчика. Большинство заказчиков данного предприятия впоследствии стали постоянными клиентами, поскольку их устроило и качество оборудования, стоимость, и безупречное качество обслуживания.