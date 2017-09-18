Понедельник, 18 сентября 2017

Рядом с полигоном “Лужский” под Петербургом во время учений “Запад-2017″ вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, сообщает 66.Ru. Двое журналистов получили тяжелые ранения. Официально об инциденте не сообщалось.

По словам осведомленного источника издания, произошел непроизвольный пуск ракет класса “воздух-земля” с одного из вертолетов Ка-52. “Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты”, – рассказал источник.

В понедельник полигон “Лужский” посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Видеоpзапись происшествия была опубликована на YouTube в понедельник. Однако после того как сообщения о трагедии на полигоне появились в СМИ, видео было “удалено пользователем”. Тем не менее вскоре на канале 66.Ru вновь была опубликована несколько сокращенная версия видеозаписи.

В Минобороны случайный обстрел на полигоне “Лужский” отрицают. “18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения “Запад-2017″ никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было, – заявили во вторник в пресс-службе Западного военного округа. – Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых – намеренная провокация или чья-то персональная глупость”.

На видеозаписи зафиксирован другой случай, утверждают военные. Тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. “Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочных захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей”, – сообщили в округе. Однако когда и где произошел такой инцидент, в сообщении не говорится.

17 сентября пресс-служба Западного военного округа сообщала, что “экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха”.

Учения “Запад-2017″ начались 14 сентября. Это крупнейшие маневры России у границ стран – членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, – 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к “наступательной войне континентального масштаба”. Линкявичюс призывал Москву отменить учения.