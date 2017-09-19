Вторник, 19 сентября 2017

Сегодня можно встретить элитные часы различных марок и конфигураций. Они могут быть мужскими и женскими, спортивными и классическими. Такие хронографы делятся на механические и кварцевые. Если вы являетесь счастливым обладателем кварцевых часов, то периодически нуждаетесь в замене элемента питания. Делать это самостоятельно, не самая лучшая идея. Замена батарейки в швейцарских часах должна быть проведена профессионалами. Подробнее можно узнать на http://www.chistueprudi.ru/repair.

Срок службы батарейки

Частота замены кварца зависит от типа устройства, его уровня энергопотребления и типа механизма. Обычно менять источник питания в элитных часах нужно каждые 1-3 года. Интересно, что производители хронографов не дают гарантию на батарейку. Ведь неизвестно, сколько пролежат часы на складе или в магазине, пока их не приобретет счастливчик. За это время кварц может разрядиться. Конечно, если это произойдет в магазине, то компания, занимающаяся продажей такого товара, самостоятельно заменит батарейку. Но, чаще всего, это происходит уже «на руках» владельцев.

Некоторые производители дают гарантию на то, что их часы на одной батарейке прослужат больше пяти лет. И тут им можно верить. Современные элитные устройства для измерения времени имеют режим «энергосбережения». Но если такой статусный аксессуар не имеет функцию, предупреждающую о скором разряде батареи, то она после разрядке сможет протечь и испортить механизм. Который придется восстанавливать в часовой мастерской.

Для того, чтобы этого избежать, замену кварца желательно осуществлять раз в три года. Даже если ваши часы не сигнализируют о том, что запаса энергии скоро может не хватить.

Почему нельзя менять батарейку самостоятельно

Существует несколько причин того, почему нельзя проводить такую процедуру самостоятельно:

Контрафакт. Сегодня практически невозможно уберечься от подделок. И элементы питания в этом плане не отличаются от другой продукции, которую искусно подделывают «народные умельцы». Обратившись в сертифицированный ремонт швейцарских часов в Москве можно избежать такой проблемы.

Неправильны выбор. Меняя элемент в наручных часах легко ошибиться с выбором батарейки. Если доверить эту процедуру профессионалам, то об этой проблеме можно не беспокоиться.

Вред корпусу или механизму. Любые ручные часы – это довольно хрупкое устройство. Их нужно вскрывать и проводить манипуляции с механизмом очень аккуратно. Используя специальный инструмент. Не имея навыков такой работы, часы можно повредить. И их ремонт обойдется в круглую сумму.

Потеря гарантии. Если ваше устройство находится на гарантии, то самостоятельная замена батарейки ее автоматически снимает. Задумайтесь, стоит ли это делать? Или лучше обратиться в специализированный ремонт элитных часов?

Процедуру замены батарейки в дорогих элитных часах лучше доверить профессионалам. Часовые мастера ежедневно сталкиваются с такой работой и поэтому имеют большой опыт. Правильно проведенная замена гарантирует стабильную работу и долговечность такого статусного аксессуара.