Воскресенье, 17 сентября 2017

Президент у России, конечно же, редкий человек. В том смысле, что до сих продолжает осваивать все новые виды спорта. Играть в хоккей стал учиться в 60, а до этого и на коньках не стоял. Верхом стал ездить тоже относительно недавно. Подводная охота – тоже новый для Путина вид спорта. Понятно, что и аквалангом он не занимался с детства. Помните, когда Путин всплыл с амфорой? Так вот, первое погружение состоялось буквально накануне. Обо всем этом и многом другом – в новой книге Андрея Колесникова “Прораб на галерах”. Она уже поступила в продажу.

Дмитрий Киселев, глава информагентства “Россия сегодня”, телеведущий

Рим… снова впал в отчаянье, когда на трон влез Комод.

Комод обладал большой физической силой и решил выступать на борьбе в местном Фарсе.

В “Римской Биржевке” (“Bursiania Romana”) печатались инспирированные правительством статьи о подвигах Комода.

“…И вот массивная мебель катается клубком, сплетясь с Иллирийской ящерицей и награждая последнюю искрометными макаронами и двойными нельсонами”.

Близкие люди поспешили отделаться от неудобного Комода. Его задушили.

“Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”