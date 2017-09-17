Воскресенье, 17 сентября 2017

Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Анатолия Колесника приговорила Татьяну Карпенко к 14 с половиной, а Наталью Гришину – к 9 годам общего режима по делу о подготовке теракта в Ростове. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Карпенко также оштрафована на 150 тысяч, а Гришина – на 100 тысяч рублей. Кроме того, обеим назначен год ограничения свободы после выхода из колонии.

Судьи объявили 23-летнюю Карпенко виновной по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе группы лиц), части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору) и статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

27-летняя Гришина осуждена лишь по статьям 30 – 205 и 222.1 кодекса. По статье 205.1 судейская коллегия ее оправдала.

Обе фигурантки уже больше полутора лет содержатся в СИЗО. Слушания по делу продолжались с июня. В прениях сторон 8 сентября прокурор – младший советник юстиции Виталина Чуркова – запрашивала для Карпенко срок 15 с половиной, а для Гришиной – 12 лет.

Сами подсудимые вину не признали. Их адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Судья Колесник ранее председательствовал в тройках, вынесших заведомо неправосудные приговоры дагестанскому салафитскому имаму Магомеднаби Магомедову (Сильдинскому) и основному фигуранту первого (севастопольского) дела крымских мусульман Руслану Зейтуллаеву.

Карпенко – уроженка Цимлянска, а Гришина родилась в Казахстане, но также является гражданкой России. Обе учились в Донском техническом университете (на момент задержания были на четвертом курсе) и работали без официального оформления в магазине “Халяль”. Карпенко разведена, у нее есть трехлетняя дочь; Гришина не замужем.

16 декабря 2015 года Карпенко была оштрафована по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию на личной ВК-странице включенной в список экстремистских материалов проповеди одного из идеологов “Имарата Кавказ” Саида Бурятского.

В деле Карпенко и Гришиной 30 томов. Как утверждается, Карпенко разделяет взгляды “Имарата Кавказ” и “Исламского государства” (в действительности у этих организаций разные взгляды, и на Северном Кавказе ИК конкурирует с ИГ). Осенью 2015 года, говорилось в деле, Гришина по поручению Карпенко оказывала давление на работавшую вместе с ними в “Халяле” Викторию Семенову, чтобы та совершила самоподрыв. Семенова находилась на последних месяцах беременности, а ее муж по фамилии Магомедов, с которым она заключила исламский брак, но расписана не была, погиб, как заявляло обвинение, в Сирии. Карпенко и Гришина убеждали Семенову, что самоподрыв станет ее местью за мужа.

Фигурантки самостоятельно приняли у нее роды, а сыну сделали обрезание.

“Примерно в ноябре 2015 года”, утверждало обвинение, Семенова ответила согласием. После этого, с декабря 2015-го по 16 января 2016-го, фигурантки начали подыскивать оптимальное место для теракта. Согласно материалам дела, они выбирали между торговым центром “Рио” и мегацентром “Горизонт”.

Карпенко вменили также то, что в декабре 2015 – январе 2016 года она якобы несколько раз в “грубой и агрессивной форме” оттолкнула свою дочь, мешавшую ей читать Коран.

22-летняя Семенова признала вину и заключила досудебное соглашение с прокуратурой. Материалы в ее отношении выделили в отдельное производство. В июне, выступая в процессе Карпенко и Гришиной, Семенова оговорила подсудимых. Как отмечали адвокаты Карпенко и Гришиной, все обвинение против их клиенток основывается именно на показаниях бывшей подруги.

26 июля коллегия СКОВСа под председательством Андрея Облучкова приговорила Семенову к трем годам общего режима с годовым ограничением свободы после выхода из колонии. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Карпенко, Гришина и Семенова вместе снимали флигель на улице Народного ополчения в Ростове. Всех троих задержали 17 января 2016 года. Тогда утверждалось, что при обыске изъяты две пачки эластита весом 400 грамм каждая и “литература, которая может быть экстремистской”. При этом сообщалось, что вместе с тремя женщинами задержали некоего молодого человека.

Между тем в мае прошлого года начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер, также рассказывая о четырех задержанных по делу, заявлял, что все четверо – женщины.