Воскресенье, 17 сентября 2017

В России разрабатываются технологии для считывания мыслей на расстоянии и дистанционного управления мозгом человека, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова… “Более сложная тема – это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов, один – только когда уровень сознания ясный, второй при любом уровне сознания”, – сказала министр, отметив, что уже возможно “управлять бионическими процессами”.

RNS

- Я полагаю сих вредных членов отсекать-с.

- Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтоб отсечь как следует, необходимо предварительно их уличить…

- Сумеем и это-с.

- Стало быть, вы будете ожидать поступков?

- Не думаю-с.

- Будете читать в сердцах?

- Всенепременно-с.

Михаил Салтыков-Щедрин. “Убежище Монрепо”