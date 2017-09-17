Чтение в сердцах
В России разрабатываются технологии для считывания мыслей на расстоянии и дистанционного управления мозгом человека, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова… “Более сложная тема – это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов, один – только когда уровень сознания ясный, второй при любом уровне сознания”, – сказала министр, отметив, что уже возможно “управлять бионическими процессами”.
RNS
- Я полагаю сих вредных членов отсекать-с.
- Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтоб отсечь как следует, необходимо предварительно их уличить…
- Сумеем и это-с.
- Стало быть, вы будете ожидать поступков?
- Не думаю-с.
- Будете читать в сердцах?
- Всенепременно-с.
Михаил Салтыков-Щедрин. “Убежище Монрепо”