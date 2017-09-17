Воскресенье, 17 сентября 2017

Сейчас такой художественной школы, как в России, больше нет нигде в мире. Здесь воспитывается особое мышление, создаются художественные богатства для государства, музейные ценности… В Европе и Америке художники работают на салоны, на галереи, на частных покупателей. Так нельзя. Россия в направлении “рисуй и продавай” никогда не шла. Приоритетом сегодня должно быть воспитание таких профессионалов, которые смогут создать для страны художественные ценности. Ведь нефть сегодня есть, а завтра нет, искусство же со временем только растет в цене. Такого количества талантливых художников, как в России, нет нигде в мире. У молодых есть прекрасные вещи, но нужно создать условия, чтобы так и продолжалось в дальнейшем. Если эти ребята уедут за границу, чтобы создавать свои шедевры там, – будет плохо… Я сейчас почти доделал для Имеретинской долины Сочи скульптуру “Аргонавты” – 23 м в высоту. Идею этого произведения мне подал Владимир Путин. Кроме того, я закончил 33-метровую статую Иисуса Христа. Но пока еще не установил.

Зураб Церетели, скульптор, президент Российской академии художеств

Не последнее слово в святом и благородном деле защиты мира принадлежит нам, художникам. Искусство сближает и объединяет людей, помогает им лучше понять друг друга… Более двадцати лет назад я встречался с Пабло Пикассо. Мы долго с ним беседовали, горячо спорили. У нас различные художественные концепции и вкусы. Но мы расстались друзьями, которых объединяет священное и одинаково дорогое каждому слово “мир”… Мы, советские художники, историей призваны сеять на земле разумное, доброе, вечное. Это большая честь и ответственность. Ответственность перед грядущими поколениями и перед теми, кто отдал жизнь за мир, за счастье людей… Народ, коммунисты удостоили меня великой чести быть делегатом XXIV и XXV съездов. Мы, делегаты, первыми узнавали о новых планах родной партии… Уверен, что, выполняя и предстоящие задачи, народ, держава наша сделают новый могучий шаг на пути в коммунизм. Трудовой героизм тех, кто претворяет планы партии в жизнь, всегда заставляет сильнее биться мое сердце художника, дает могучий творческий заряд, воодушевляет желанием творить для своего народа – воспеть героя, коммуниста!

Николай Томский, скульптор, президент Академии художеств СССР в 1968-1983 гг.