Воскресенье, 17 сентября 2017

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство компании “Сименс технологии газовых турбин”, совместного предприятия германского концерна Siemens с российской фирмой “Силовые машины”, о переводе из ответчиков в соистцы по делу о поставке турбин в Крым. Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительные слушания по иску суд перенес на 16 октября. Об этом просили ответчики, ООО “ВО “Технопромэкспорт” и ОАО “ВО “Технопромэкспорт”. Они сослались на то, что 3 октября кассационная инстанция должна рассмотреть дело о признании недействительности договора о поставке турбин в рамках банкротства ОАО.

На предыдущем заседании 8 сентября Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на поставленные в Крым газотурбинные установки. Компания обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в связи с тем, что “Технопромэкспорт” уже приступил к монтажу оборудования на строящейся в Крыму электростанции.

Siemens добивался ареста турбин как обеспечительной меры на время рассмотрения его иска, поданного в июле. ОАО “Технопромэкспорт” покупала турбины Siemens, а ООО доставила их в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

12 июля судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин оставил< иск без движения, сославшись на нарушения в документе. 18 августа, после подачи Siemens заявления об их устранении, иск был принят к рассмотрению. Сразу после этого Сорокин без вызова сторон вынес решение об отказе в применении обеспечительных мер. "Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, - говорилось в определении. - Заявителем не доказаны необходимость принятия тех обеспечительных мер, о которых он просит".

6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства “Сименс – технологии газовых турбин”, которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что “примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования”. В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а “Технопромэкспорт” за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens. 21-го числа германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия “Интеравтоматика”. Именно “Интеравтоматика”, заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым.

Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО “Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО “Технопромэкспорт” и “Интеравтоматика”.