Воскресенье, 17 сентября 2017

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Александра Удальцова и вручило ему ноту о нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщается на сайте литовского МИДа

16 сентября два российских военных самолета Ил-76 две минуты пробыли в воздушном пространстве Литвы на пути в Калининградскую область, отмечают в литовском дипломатическом ведомстве. Вильнюс потребовал объяснить нарушение и “принять все необходимые меры к тому, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись”.

В воскресенье российские военные корабли “Андромеда”, “Бира” и “Килектор-1″ были замечены в пределах особой экономической зоны Латвии. Инциденты связывают с проходящими российско-белорусскими учениями “Запад-2017″.

“Запад-2017″ – крупнейшие учения России у границ стран – членов НАТО за последние четыре года. Как утверждает Минобороны, в них участвуют свыше 12,7 тысячи военных: около 7,2 тысячи российских и около 5,5 тысячи белорусских. Между тем глава МИД Литвы Линус Линкявичюс назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что, по его сведениям, в Белоруссию переброшено не меньше 30 тысяч российских военных, а также 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие. Между тем министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен называла еще бóльшую численность российских военных, привлеченных к учениям, – 100 тысяч человек.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал целью российско-белорусских маневров провоцирование Запада и проверку обороны стран НАТО, а президент Украины Петр Порошенко расценил учения как один из этапов подготовки Москвы к “наступательной войне континентального масштаба”. Линкявичюс призывал Москву отменить учения.

В воскресенье на крейсере “Аврора” в Петербурге группа оппозиционеров провела сатирическую акцию “Клоуны за войну!”, приуроченную к учениям “Запад-2017″.