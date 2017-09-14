Четверг, 14 сентября 2017

Спецдокладчик ООН по вопросам влияния санкций на права человека алжирец Идрис Джазаири, составивший позитивный для Москвы доклад о западных санкцях, получил от России 50 тысяч долларов. Его действия можно рассматривать как нарушение этики, заявили в UN Watch, неправительственной организации по мониторингу деятельности ООН.

Организация ссылается на прошлогодний отчет ООН, в котором говорится, что Россия добровольно пожертвовала Джазаири указанную сумму в качестве взноса на функционирование офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, отмечается, что в Совет по правам человека ООН, назначающий спецдокладчика, входят представители Китая, Кубы и Венесуэлы, способные влиять на выводы экспертов совета в нужную для режимов этих стран сторону. Так, 11 августа Джазаири заявил, что санкции США против Венесуэлы “ухудшили ситуацию”.

Сам Джазаири отверг обвинения в подкупе. “Подобные нападки на мой мандат больше основаны на инсинуациях, чем на фактах, – цитирует его сайт УВКПЧ ООН. – Я самым жестким образом отвергаю обвинения в том, что на результаты моего визита в Россию оказало влияние финансирование моего мандата”. Как отмечается в заявлении совета, выделенные Россией 300 тысяч долларов были потрачены на все шесть мандатов УВКПЧ, а не только на деятельность Джазаири. Поездка дипломата в Москву была профинансирована из бюджета ООН.

В минувшую среду Джазаири выступил на Генассамблее ООН с докладом о влиянии антироссийских санкций. Докладчик пришел к выводу, что санкции ослабляют экономические системы и России, и западных стран. По его подсчетам, Россия потеряла от санкций 55 миллиардов долларов, тогда как Запад теряет по 3,2 миллиарда ежемесячно, причем основную часть издержек несут страны ЕС.

Джазаири призвал пересмотреть ограничения и начать их постепенно отменять. Кроме того, по мнению чиновника, санкции могут нарушать права человека и служить коллективным наказанием для отдельных групп населения, таких как жители Крыма. Также чиновник ООН рекомендовал предусмотреть “гуманитарные исключения” из санкций против отдельных лиц в таких случаях как, например, лечение фигурантов ограничительных списков в западных странах.

В конце апреля для изучения влияния санкций Джазаири ездил в Россию.