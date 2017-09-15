Пятница, 15 сентября 2017

Полиция английского графства Кент задержала 18-летнего мужчину в рамках расследования теракта на станции лондонского метро. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Подозреваемый был задержан в районе порта в городе Дувр. Пока он находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в Лондон. Никаких подробностей о задержанном в полиции не раскрывают, но арест называют “значительным”. Позже источники Би-Би-Си сообщили, что задержанный подозревается непосредственно в закладке бомбы в метро.

Во второй половине дня полиция провела обыск в одном из жилых домов в Санбери, пригороде Лондона. На время обыска жильцы домов в радиусе ста метров были эвакуированы.

Сотни сотрудников проверяли записи системы системы видеонаблюдения, заявили в субботу утром в Службе столичной полиции. Началось “преследование подозреваемых”, отмечалось в сообщении. Таким образом, речь идет о нескольких причастных к взрыву. Однако никаких подробностей пока не сообщается.

По уточненным данным, в больницы Лондона были доставлены 29 пострадавших при теракте. Некоторые из них находятся в ожоговых отделениях.

Накануне ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”. Помощник комиссара Службы столичной полиции Марк Роули назвал “очень обычным” подобное заявление ИГ, “независимо от того, имели ли они до этого какие-либо контакты с участниками (преступления)”. Представитель полиции призвал граждан “сохранять спокойствие”, но “быть бдительными”.

С утра закрытый после теракта участок линии метро “Дистрикт” был вновь открыт для пассажиров.

Уровень террористической угрозы в стране подняли с серьезного до критического, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Этот уровень считается наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

В пятницу 8:20 по местному времени (10:20 мск) на юго-западе Лондона на станции метро “Парсонс Грин” произошел взрыв в вагоне поезда. По свидетельствам очевидцев, из пластикового контейнера, находившегося в сумке около вагонной двери, “вырвался огненный шар”. Серьезных повреждений взрыв не нанес. Несколько человек получили ожоги, еще ряд пассажиров были травмированы в результате возникшей паники.

К станции немедленно прибыли спасательные службы и полиция. Пассажиров эвакуировали. Движение поездов на линии “Дистрикт” было прекращено между станциями “Эрлс Корт” и “Уимблдон”.

Расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение (Counter Terrorism Command, CTC) Службы столичной полиции. Уже через несколько часов происшествие было официально признано терактом.

Позже в полиции заявили, что заложенное в вагон самодельное взрывное устройство было предназначено для массового убийства, но не сработало “должным образом”. Как считают взрывотехники, вместо детонации в бомбе произошла дефлаграция – сгорание взрывчатого вещества со скоростью, недостаточной для взрыва. Если бы взрывчатка детонировала, погибли бы все находившиеся рядом.

Взрывное устройство было снабжено таймером. Террорист мог войти в поезд на одной из пяти станций перед “Парсонс Грин”.

7 июля 2005 года в лондонском метро и городских автобусах произошла серия террористических актов, устроенных исламистами. В 8:50 утра на протяжении 50 секунд были взорваны три поезда метро, а в 9:47 произошел взрыв в автобусе на Тэвисток-сквер. Было убито 52 человека и ранено около 700. Погибли также 4 террориста-смертника: Хабиб Онф, Мохаммед Сидик Хан, Джермен Линдси и Шехзад Танвер. Все они были подданными Соединенного Королевства, и все кроме Линдси родились и выросли в Великобритании.