Четверг, 14 сентября 2017

(Инесса Землер.) “Только-только открылся парк “Зарядье”, и в первые же дни у нас вандалы уничтожили около 10 тысяч растений, в том числе включенных в Красную книгу”… Что случилось? Почему люди набежали и все растоптали?

В интернете достаточно подробно эта ситуация обсуждается… там есть и такое мнение, что дорожки вокруг этих растений были очень узкие. Эти растения никак не отделялись от этих дорожек заграждениями. Если вы высаживаете растения из Красной книги, то, пожалуйста, их защитите от людей. Потому что да, в первые дни туда пришла целая толпа посмотреть на это “Зарядье” и начала ходить по этим газонам. Я не думаю, что это злая воля людей. Просто люди, как это было на Ходынке, неуправляемые. Поэтому здесь то же самое. Считайте, что это либеральная Ходынка, только, слава богу, в этой Ходынке погибли не люди, а погибли редкие растения.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

- …Но я спрашиваю: почему… все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице?.. Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

- Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – заикнулся было тяпнутый.

- Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович. – …На нем есть теперь калоши, и эти калоши… мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается – кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Да-с!.. (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок?

Михаил Булгаков. “Собачье сердце”