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Касперский согласился дать показания комитету Конгресса США

Четверг, 14 сентября 2017

Генеральный директор “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский готов дать показания перед комитетом Конгресса США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

“Я принимаю приглашение дать показания перед комитетом по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США, и если я получу срочную визу, я с готовностью публично отвечу на обвинения в адрес моей компании и продуктов, которые мы разрабатываем”, – говорится в заявлении Касперского.

Накануне комитет сообщил, что слушания назначены на 27 сентября. “Комитет по науке, космосу и технологиям проведет слушания по продукции “Касперского” и рискам, которые они представляют для американских систем”, – сообщалось в твиттере комитета.

Приглашения на слушания были направлены Касперскому и четверым американским экспертам в области кибербезопасности из правительственных организаций и частных компаний, отмечается на сайте комитета.

В среду и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк издала приказ, обязывающий федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от использования продуктов “Лаборатории Касперского” и ее дочерних фирм. Чиновникам дано 30 дней на то, чтобы выявить все компьютеры с продуктами Касперского, и еще 60 – на то, чтобы найти им замену и удалить их.

Продукты Касперского, отмечается в сообщении, получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. “Министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами “Лаборатории Касперского” и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети”, – говорится в публикации.

27 июня агенты ФБР в нескольких городах США посетили сотрудников американских офисов “Лаборатории Касперского” и опросили их. В спецслужбе интересовались степенью подотчетности американских подразделений компании Москве.

29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта – сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин – отметила, что “Лаборатория Касперского” “может быть подвержена влиянию российских властей”.

3 июля Касперский заявил, что готов предоставить американским властям исходный код программ компании, а также дать показания в Конгрессе, чтобы очиститься от подозрений в сотрудничестве с российскими властями.

Между тем 11 июля Bloomberg сообщил, что “Лаборатория Касперского” еще в конце 2000-х годов разрабатывала для российских спецслужб технологии защиты от DDoS-атак, а также внедряла у провайдеров “активные контрмеры” против хакеров. Российская компания возразила, что у ее менеджмента “нет и не было неуместных связей с каким-либо правительством”.

На другой день, 12 июля, администрация президента США исключила “Лабораторию Касперского” из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано “обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США”. Однако тогда ограничения распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.