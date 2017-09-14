Четверг, 14 сентября 2017

Минфин пересмотрит проект бюджета на ближайшие три года, чтобы сократить расходы на “гуманитарную поддержку отдельных территорий” (так в бюджетных документах обозначаются ДНР и ЛНР), сообщает РБК со ссылкой на чиновников.

Решение было принято 1 сентября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Правительсто намерено изыскать 165 миллиардов рублей для строительства инфраструктуры в Крыму и Калининградской области. На какую сумму сократят программы поддержки Донбасса, не уточняется. При этом сокращение бюджетных статей не означает полного отказа от поддержки ЛНР и ДНР, отметили источники издания в Госдуме и правительстве. По их словам, средства в Донбасс направляются в том числе по секретным статьям расходов.

Россия никогда не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. “Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной”, – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщение РБК.

“Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, – сказал пресс-секретарь президента. – Речь идет просто об упорядочивании”. При этом Песков не стал отвечать на вопрос о масштабах гуманитарной помощи, которую Россия оказывает Донбассу. “Я не мог бы этого сказать. Я не располагаю такими цифрами”, – заявил он.

Поддержку “самопровозглашенных республик” российские власти объясняют “гуманитарными соображениями”. С августа 2014 года в Донбасс направляются так называемые “гуманитарные конвои”. В апреле, после отказа Украины от поставок электричества в Донбасс из-за неплатежей, Россия начала снабжение энергией подконтрольных сепаратистам районов опять же “из гуманитарных соображений”.

20 апреля Bloomberg сообщил со ссылкой на близкие к российскому руководству источники, что Кремль намерен провести поэтапную экономическую интеграцию Донбасса с Россией и таким образом “полностью отделить” регион от Украины. Песков заявил по этому поводу, что в Кремле “нет писаных планов” интеграции ДНР и ЛНР в состав России.

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