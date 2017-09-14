Четверг, 14 сентября 2017

Главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина ударили железной трубой по голове.”На меня напали на выходе из штаба, мы шли с товарищем забрать газеты из машины. И неожиданно сзади ударили железной трубой по голове. Второй удар пришелся по плечу”, – рассказал “Медиазоне” оппозиционер.

По словам Ляскина, преступник был один, после нападения он бросил в активистов трубу и убежал.

Вместе с Ляскиным из штаба шел волонтер Артем Просяков. “Судя по тому, что мразь шла сзади, сопровождал от штаба”, – написал Просяков в твиттере.

“У меня на голове огромная шишка”, – добавил Ляскин. По словам Просякова, после приезда скорой выяснилось, что у оппозиционера “большая гематома”.

После нападения Ляскин позвонил по номеру экстренных служб 112, через десять минут после звонка ему перезвонил участковый и предложил самостоятельно дойти до отдела полиции.

Оппозиционера увезли на скорой в институт Склифосовского.

Ляскин собирается написать заявление в СКР по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Полиция проводит проверку по факту нападения на оппозиционера, заявили в пресс-службе московского главка МВД.

В последние месяцы штабы Навального по всей России подвергаются обыскам и нападениям, давлению на арендодателей. 24 августа компания “МЕМ-Инвест”, арендодатель московского штаба на улице Гиляровского, потребовала от активистов покинуть помещение. 6 июля силовики заблокировали штаб и проводили там некие “следственные действия”. В полиции позже заявили, что обыск проводился по делу о самоуправстве (статья 330 УК), открытому против собственника здания – компании “Балчуг эстейт”.