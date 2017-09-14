Четверг, 14 сентября 2017

Заложенное в вагон лондонского метро самодельное взрывное устройство было предназначено для массового убийства, но не сработало “должным образом”. Об этом заявили в полиции, сообщает Би-Би-Си.

Как считают взрывотехники, вместо детонации в бомбе произошла дефлаграция – сгорание взрывчатого вещества со скоростью, недостаточной для взрыва. Если бы взрывчатка детонировала, погибли бы все находившиеся рядом.

Взрывное устройство было снабжено таймером. Полиция будет изучать записи системы видеонаблюдения, чтобы обнаружить человека, который нес сумку с бомбой. Террорист мог войти в поезд на одной из пяти станций перед “Парсонс Грин”.

В пятницу 8:20 по местному времени (10:20 мск) на юго-западе Лондона на станции метро “Парсонс Грин” произошел взрыв в вагоне поезда. По свидетельствам очевидцев, из пластикового контейнера, находившегося в сумке около вагонной двери, “вырвался огненный шар”. Серьезных повреждений взрыв не нанес. Несколько человек получили ожоги, еще ряд пассажиров были травмированы в результате возникшей паники.

В больницы Лондона доставлены 29 человек.

К станции немедленно прибыли спасательные службы и полиция. Пассажиров эвакуировали. Движение поездов на линии “Дистрикт” было прекращено между станциями “Эрлс Корт” и “Уимблдон”.

Расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение (Counter Terrorism Command, CTC) Службы столичной полиции. Происшествие признано терактом, сообщается в твиттере полиции.

Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”, сообщает группа мониторинга SITE Intelligence Group со ссылкой на информагентство исламистов Amaq.

Глава британского правительства Тереза Мэй в связи со случившимся созвала встречу правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям “Кобра”.

The Daily Express сообщала, что на станции “Парсонс грин” была обнаружена вторая бомба. Однако в полиции отказались это подтвердить.

Президент США Дональд Трамп призвал британские власти действовать на опережение в противостоянии террористам. “Еще одна атака в Лондоне террористами-неудачниками. Это больные и сумасшедшие люди, которые были в поле зрения Скотленд-Ярда. Мы должны опережать их!” – написал президент в твиттере.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости затруднить использование террористами интернета. “Проблему террористов-неудачников нужно решать гораздо более жестким образом. Интернет – их главное орудие вербовки, которое им надо перекрыть и использовать (интернет. – Ред.) лучше”, – написал Трамп.

Мэй назвала “бесполезными” высказывания Трампа. “Я не думаю, что кому-либо полезна спекуляция по поводу продолжающегося расследования”, – сказала британский премьер-министр.

7 июля 2005 года в лондонском метро и городских автобусах произошла серия террористических актов, устроенных исламистами. В 8:50 утра на протяжении 50 секунд были взорваны три поезда метро, а в 9:47 произошел взрыв в автобусе на Тэвисток-сквер. Было убито 52 человека и ранено около 700. Погибли также 4 террориста-смертника: Хабиб Онф, Мохаммед Сидик Хан, Джермен Линдси и Шехзад Танвер. Все они были подданными Соединенного Королевства, и все кроме Линдси родились и выросли в Великобритании.