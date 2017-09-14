Четверг, 14 сентября 2017

В метро Парижа мужчина с ножом напал на военного, патрулировавшего станцию. Никто не пострадал, солдат сумел задержать нападавшего. Об этом сообщает RFI.

Нападение произошло около 6:30 утра на центральной станции Шатле – Ле-Аль. Преступник, вооруженный 20-сантиметровой отверткой, попытался перерезать военному горло с криком “Аллах Акбар, вы неверные!”. Он специально ждал патрульных в переходе на пригородный поезд.

Атаку совершил 39-летний безработный гражданин Франции марроканского просихождения. Его имя не называется.

Прокуратура Парижа возбудила против преступника уголовные дела по статьям о покушении на убийство представителя государственной власти, участии в террористической организации и связи с террористами.

Как сообщает Le Journal, в пятницу вечером неизвестный с молотком с криком “Аллаху акбар” напал на прохожих во французском городе Шалон-Сюр-Сон. Пострадали два человека, в том числе одна женщина. Преступник скрылся, его ищет полиция.

Военные стали патрулировать улицы французских городов после терактов 2015 года. Это уже седьмое нападение на патруль. Последний раз такая атака произошла 9 августа, когда неизвестный врезался в группу солдат на машине. Тогда пострадали шестеро военных.