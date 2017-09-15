Пятница, 15 сентября 2017

Каких только колбасных изделий нельзя встретить на современных рынках. Благодаря такому широкому разнообразию каждый покупатель имеет возможность выбрать наиболее подходящий вариант, как по вкусовым предпочтениям, так и по стоимости продукции. На рынках можно отыскать, как демократичные цены на колбасные изделия, так и более дорогие аналоги. Соответственно, и качество будет аналогичным. Все же далеко не всегда цена соответствует качеству, поэтому будьте особо внимательны при выборе такой мясной продукции.

В колбасах 2-го сорта обычно около 20-ти процентов всех составляющих припадает на различные хрящи, шкурки, прожилки и другие не слишком высокого качества добавки. В случаях же более дорогостоящих колбас добавляется максимальное количество свежего мяса (говядины, свинины, курицы) и минимальное в то же время количество добавок. Само собой, такой сорт колбасы и стоит соответственно дороже предыдущего варианта, так как для его производства использовались только натуральные продукты.

Несмотря на все разнообразие мясных изделий данной категории, специалисты рекомендуют покупать только дорогостоящие варианты, так как только от них можно получить все разнообразие полезных свойств, которое не может предоставить дешевая колбаса. Особенно важно отдавать предпочтения колбаске подороже в том случае, если в семье есть дети или пациенты с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Но не лишь стоимостью отличаются колбасы на современном рынке. На полках любого супермаркета и любого магазина можно насчитать как минимум несколько десятков разновидностей колбас. Подобное изобилие порой сбивает нас с толку, и мы покупаем совершенно другой вид колбасы, нежели собирались приобрести первоначально, идя в магазин. Для того чтобы невооруженным глазом можно было определить разновидность колбасы и ее качество, следует рассмотреть традиционные их варианты, широко представленные на наших рынках.

Первым, и, пожалуй, одним из наиболее распространенных видов можно назвать вареный тип колбасной продукции. Данный продукт изготавливается из очень мелко порубленного мяса. Если говорить более правильно, то мясо не просто порублено, но взбито до однородной кремообразной консистенции. В ходе изготовления помимо мяса используются различные специи, крахмал, которые делают колбасу ароматной и приятной на вкус. После приготовления фарша и помещения его в кишку и другие емкости для удержания формы, колбасу обычно обваривают. Следует отметить, что вареная колбаса в своем составе вмещает определенный, причем немалый процент воды. Такое свойство говорит о том, что хранить продукт нужно не более двух-трех дней с момента производства. При покупке такой колбасы следует особое внимание уделять сроку годности. Вареные колбасы могут быть как структурными, так и безструктурными. В первом случае видны кусочки сала или мяса, а второй вариант отличается однородностью.

Вторая разновидность – варено-копченая колбаса. Отличается такая продукция наличием в своем составе большого количества специй и приправ. Процесс изготовления такой колбасы можно разделить на 6 основных этапов: сушка, копчение, варка, охлаждение, повторное копчение, повторная варка. Такие колбасы в натуральной оболочке считаются более полезными, но хранятся они куда меньше.

Одним из наиболее современных и новых видов колбас является полукопченая колбаса. В состав любой из таких колбас входит много жира (около 40 процентов) и белка (около 20 процентов). В процессе изготовления она проходит всего 3 основные этапа: обжарка, копчение и варка. Чаще всего такую колбасу едят вместе с бутербродами или применяют для приготовления праздничных салатов.

Сырокопченая колбаса – это, пожалуй, один из наиболее дорогостоящих мясных продуктов данной категории. Такую колбасу выгодно покупать за счет продолжительного срока хранения. Сырокопченая колбаса изготавливается в соответствии с огромным количеством специальных технологий.

В колбасные продукты можно смело отнести и сосиски с сарделями. Данные изделия изготавливают практически так же, как и традиционную вареную колбасу. Перед подачей данные продукты обычно варят, аналогично тому, как варят пельмени. На современных рынках сейчас встречаются даже детские сосиски, которые можно смело давать деткам, не боясь за их здоровье.

Ну и наиболее дешевым вариантом колбасной продукции по праву считается зельц и паштет. В ходе изготовления данного продукта практически не используется мясо, поэтому специалисты не рекомендуют отдавать предпочтение именно данным продуктам наряду с другими. Более подробно о разновидностях колбасной продукции и прочих мясных изделий можно узнать на сайте https://rublevskiy-spb.ru/.