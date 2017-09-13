Среда, 13 сентября 2017

Житель крымского райцентра Нижнегорский (Сеитлер) Ренат Параламов, похищенный в среду утром российскими силовиками, якобы был отпущен из Нижнегорского ОМВД еще в 16 часов, а в четверг утром добровольно явился в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю для изменения показаний. Как написала на своей ФБ-странице активистка “Крымской солидарности” Анна Богачева, жена политзека Вадима Сирука, такое заявление сделал в четверг утром один из замначальника ОМВД, выйдя к ожидающей Параламова группе поддержки.

Схожую информацию сообщил “Крым.Реалиям” и адвокат Эмиль Курбединов. Из его изложения, однако, следует, что, по словам силовика, Параламов отправился в ФСБ не в четверг, а еще в среду, после освобождения из полиции.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил опасения, что похищенного пытают для получения признательных показаний.

Между тем в крымском главке ФСБ Курбединову заявили, что ни в среду, ни в четверг Параламова к ним не привозили.

Уже в среду, после задержания крымчанина, его родственники подали в российскую полицию заявление о похищении. В четверг, передает “Крымская солидарность”, такие заявления массово пишут земляки похищенного.

Параламов торгует хозтоварами на рынке. Соблюдающий мусульманин, организатор различных праздников и религиозных мероприятий. Отец четырех малолетних детей.

В среду в 5:40 утра через забор дома Параламова перелезли восемь человек – силовики и явившиеся с ними понятые. Силовики были в гражданской одежде, но в масках и с повязками “ФСБ” на рукавах.

Хозяину, когда он открыл дверь, предъявили бумагу об “обследовании жилища”. “Мы ищем оружие, мы ищем наркотики”, – заявили визитеры. Шкафы визитерам Параламов открывал самостоятельно.

По итогам полуторачасового “обследования” визитеры изъяли одну книгу и ноутбук жены Параламова. Самого хозяина увезли в неизвестном направлении.

Похищение Рената Параламова:

Родственники и земляки задержанного второй день безуспешно пытаются установить его местонахождение. Часть из них ожидает у Нижнегорского ОМВД. Кроме того, как рассказывал адвокат Маммет Мамбетов, активисты связывались с региональными ФСБ и ЦПЭ, симферопольским городским УМВД и районными отделами полиции крымской столицы, однако результатов это не дало.

Мамбетов заявлял, что намерен просить о помощи омбудсмена аннексированного Крыма Людмилу Лубину, а также российского омбудсмена Татьяну Москалькову и украинского – Валерию Лутковскую.