Среда, 13 сентября 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев показал “знак победы” главе “Роснефти” Игорю Сечину во время игры в бильярд на саммите БРИКС на Гоа осенью 2016 года, что означает, по мнению гособвинения, сумму вымогавшейся им взятки. “Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев”, – говорится в оглашенных ранее прокурором материалах дела… “В своих показаниях Сечин действительно заявляет, что Улюкаев показал ему во время игры в бильярд два пальца, имея таким образом в виду сумму два миллиона. Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита Улюкаев с Сечиным не встречались”, – сказала адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе. Она отметила, что если такой жест был показан при игре в бильярд, он мог означать все что угодно, например “знак победы”.

Интерфакс

О’Брайен поднял левую руку… спрятав большой палец и растопырив четыре.

- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

- Четыре.

- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, – тогда сколько?..

- Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно. Только перестаньте, перестаньте делать больно!..

- Вы непонятливый ученик, – мягко сказал О’Брайен.

- Что я могу сделать? – со слезами пролепетал Уинстон. – Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два – четыре.

- Иногда, Уинстон. Иногда – пять. Иногда – три. Иногда – все, сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко.

Джордж Оруэлл. “1984″