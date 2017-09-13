Среда, 13 сентября 2017

Совет ЕС до 15 марта 2018 года продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета.

В документе отмечается, что оценка текущей ситуации “не дает оснований для изменения режима санкций”. Из санкционного списка исключены четверо умерших с момента последнего продления.

6 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в очередной раз рекомендовал Совету ЕС продлить на полгода адресные санкции в связи с ситуацией в Украине. Отмечалось, что новый посол России в США Анатолий Антонов останется в санкционном списке, так как ни одна страна не попросила его исключить. В черном списке США Антонов не фигурирует.

4 августа Совет ЕС в связи с поставкой турбин Siemens в аннексированный Крым расширил санкционный список список. Ограничения введены в отношении замминистра энергетики Андрея Черезова, главы департамента оперативного управления и контроля в электроэнергетике министерства Евгения Грабчака и директора ООО “Технопромэкспорт”, дочерней структуры “Ростеха”, непосредственно занимавшейся покупкой и транспортировкой в Крым турбин, Сергея Топора-Гилки. В Совете ЕС считают, что Черезов и Грабчак курировали энергетические проекты в Крыму.

Среди юрлиц под санкции попали ОАО “Технопромэкспорт” и одноименное ООО. Первая компания покупала турбины у Siemens, а вторая занималась их перевозкой в Крым и в настоящее время владеет агрегатами. Также санкции ввели против “Интеравтоматики” – совместного немецко-российского предприятия, более 45 процентов акций которого до скандала с турбинами принадлежали Siemens.

Впервые персональные санкции были введены Евросоюзом в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, 17 марта 2014 года, на другой день после “референдума” в Крыму. Включение в санкционный список влечет замораживание счетов в банках стран ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

После начала боевых действий на востоке Украины санкционный список неоднократно расширялся.

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