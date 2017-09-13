Среда, 13 сентября 2017

Люди, склонные к конспирологии (а таковых у нас три четверти – страна с тяжелым лагерным прошлым массово больна “лагерной болезнью”, когда “кругом измена катит”), ломают головы: кто и что стоит за дикой, кликушеской кампанией против фильма “Матильда”, развернутой значительной частью церковников и околоцерковными мракобесами. Тяжелая историческая наследственность усугубляется тем, что за последние четверть века в нас вдолбили на уровне безусловного рефлекса: на арене политического цирка (как минимум нашего) в принципе не бывает искренних убеждений и собственных принципов. Все там манипуляции и имитации, все притворно и проплачено.

Есть еще одна причина искать в истории с “Матильдой” конспирологический элемент. Рациональное сознание (у тех, кто его сохранил) пытается отторгнуть саму возможность того, что происходящее не является дешевым розыгрышем, кривлянием, клоунадой. Ну ведь не может же это все быть всерьез! Ну не может в начале XXI века в культурной столице России спикер местного “парламента”, бывший советский офицер на полном серьезе нести с трибуны бредни в духе монаха Филофея о том, что Россия – миродержавная сила и последняя надежда бога на планете! Ну не может современная молодая женщина с каким ни на есть высшим образованием на полном серьезе считать, что кино про любовный роман наследника престола оскорбляет его память и поэтому должно быть запрещено!

Не можете в это поверить? А в то, что в современном обществе могут быть люди, желающие запретить разводы и ввести уголовную статью за внебрачный секс, вы можете поверить? А они есть. Просто большинство из них считает преждевременным говорить об этом открыто. Но если они окажутся у власти, они именно это и сделают – не сомневайтесь. И они в этом совершенно искренни.

Выползшие из затхлых щелей и чуланов в атмосфере почти всеобщего умильного заигрывания с “православным духовным возрождением”, они отогрелись и окрепли. Отвязались с поводков. Так что бросьте все усложнять. Все гораздо проще. Никакая хитрая аппаратная интрига за кампанией против “Матильды” не скрывается. Православные кликуши играют собственную игру.

Когда в стране господствует политическая реакция, со дна поднимается вся возможная человеческая муть. Со дна общества. Со дна души. Дикая животная архаика. И поклонение “чудотворным” косточкам и деревяшкам всегда идет рука об руку с поклонением Государству-Молоху, требующему человеческих жертвоприношений. С поклонением тиранам – убийцам и изуверам. С поклонением тюрьме и казарме. С поклонением сапогу, наступающему на лицо, бьющему под дых. С желанием заставить всех этот сапог целовать и облизывать. Заставить всех ходить строем. Поставить в позу “лицом к стене, руки за голову”. Загнать в барак.

Их чувства оскорбляет, когда кто-то не ходит строем. И подобно маньякам, неспособным контролировать свою сексуальность, они готовы набрасываться на людей на улице. Религиозное ханжество идет рука об руку с тоской по разборам “аморалки” на парткомах. С тоской по цензуре реперткомов и худсоветов. С тоской по обязательной государственной идеологией, когда всем через постановления ЦК разъясняли, как надо оценивать те или иные исторические события или художественные произведения. С утробной ненавистью к свободе выбора, к независимости личности, к правам человека. И обязательно – рука об руку с неутолимым желанием бить.

Охотнорядцы и ряженые казаки, “пахнущие водкой с луком пополам” вперемешку с кирзой и портянками, нападающие на оппозиционные пикеты и обливающие оппозиционеров зеленкой с кислотой, – это ровно та же поднятая со дна человеческая муть, что и респектабельные, лощеные депутаты, голосующие за декриминализацию семейного насилия и за разрешение применять силу к заключенным за любое нарушение тюремного распорядка. Они видят те же самые эротические сны со шпицрутенами, нагайками, поркой на конюшне. Они испытывают экстаз при виде того, как трепещет живая плоть под ударами кнута. Они сладострастно ненавидят живую плоть. Потому что сами они не живые. Они – нежить. Нечисть, повылезавшая из склепов. И никакой компромисс с ними невозможен. Либо мы загоним их обратно, либо они нас самих утащат туда.