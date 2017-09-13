Среда, 13 сентября 2017

Государство наконец заняло внятную позицию по все более горячей общественной дискуссии по фильму “Матильда”… Это очень правильно. Насилие недопустимо. Свобода творчества должна быть обеспечена силой государства. Государство даже слишком долго выжидало. И показало проевропейской общественности, что именно власть, государство, Путин – защитники этого проевропейского меньшинства от гнева и ярости русских православных активистов.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Ш у й с к и й

Борис Феодорыч! Помилуй! Что ты?

Б е л ь с к и й

За что нас в ссылку?

Г о д у н о в

Вы вольны остаться -

Хотите ль выйти на крыльцо?

Ш у й с к и й

Помилуй!

Нас разорвут!

Б е л ь с к и й

Нас разорвут на клочья!

Г о д у н о в

Я думаю.

Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”