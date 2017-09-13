Среда, 13 сентября 2017

Антидопинговые агентства 17 стран попросили Международный олимпийский комитет отстранить Россию от Игр-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает The Guardian.

“У нас есть серьезные сомнения в том, что Игры 2018 года будут “чистыми” из-за неполного расследования массовых доказательств применения допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также с учетом неадекватных результатов тестирования российских спортсменов за последние четыре года. Лидерам и организациям в области спорта не следует давать допуск к Олимпийским играм тем, кто преднамеренно нарушает правила и крадет у “чистых” спортсменов победу”, – говорится в письме, направленном в МОК.

Представители антидопинговых организаций также призвали Россию взять на себя публичную ответственность за то, что они назвали “ее мошенническими действиями”. В документе также отмечается, что России надо предпринять ряд шагов, чтобы доказать, что она серьезно относится к реформированию системы допинг-контроля.

9 декабря 2016 года канадский юрист Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

25 февраля WADA заявило, что недостаточное количество доказательств в докладе комиссии Макларена объясняется уничтожением многих допинг-проб российских спортсменов. “К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, – говорится в заявлении. – Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств. Антидопинговое сообщество должно ясно осознавать, что оно может и что не может получить, исходя из доклада”.

22 июня президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не избежит санкций за свою допинговую программу. Глава МОК согласился с тем, что после разразившегося скандала российские власти, стремясь избежать масштабных санкций, ведут большую работу, чтобы предупредить употребление спортсменами допинга в дальнейшем. Однако, несмотря на это, полностью санкций России не избежать, заверил Бах.

“По нашему впечатлению, кое-кто в России рассчитывает, что, если он займется предотвращением будущих проблем, прошлое ему забудут, – заметил Бах. – Нельзя забывать то, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что произошло там, должно последовать наказание”. Насколько серьезными будут санкции, глава МОК не уточнил. Этим вопросом, пояснил он, занимаются две комиссии МОКа, и работа пока не завершена. Однако, заверил Бах, самое позднее в октябре решение будет принято.