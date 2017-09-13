Среда, 13 сентября 2017

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин назвал “темными силами” противников фильма Алексея Учителя “Матильда” сравнил их с боевиками “Исламского государства”. Об этом сообщает Интерфакс.

“Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы – поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается”, – сказал Говорухин на заседании комитета.

Первый зампред председателя комитета Владимир Бортко заявил, что причин не показывать фильм “нет и быть не может”. По словам Бортко, он обсудил ситуацию вокруг картины с депутатом Натальей Поклонской. “Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит – а вы что, с ними? Я сказал – я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает… как ей что-то подсказывает”, – сказал депутат.

Глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что ситуация вокруг фильма “Матильда” похожа на споры по поводу французского журнала Charlie Hebdo. “Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с “Шарл” или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь”Матильду”, либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры, – отметил иерарх. – Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и т.д. Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает”.

По мнению Илариона, в фильме образы императора Николая II и императрицы Александры Федоровны искажены. “Годовщина революции – повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память”, – отметил митрополит.

Между тем в МВД официально заявили, что полиция готова содействовать кинопрокатчикам и местным органам власти в обеспечении безопасности при демонстрации фильма “Матильда”. “Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях”, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник Говорухин сообщил, что показ “Матильды” пройдет в нижней палате 26 октября в рамках киноклуба. При этом Говорухин заявил, что Поклонская “из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб”.

В среду министр культуры Владимир Мединский попросил руководство правоохранительных органов “жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся “активистов” с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений”. “Подобные самозваные “активисты” дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь”, – говориться в заявлении министра.

Мединский, уже посмотревший “Матильду”, заверил, что в фильме “нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии”.

Заявление Мединский сделал, после того как во вторник в одной из крупнейших в России объединенной сети кинотеатров “Синема парк” и “Формула кино” отказались от показа фильма “Матильда” из-за “неправомерных действий” противников фильма и поступивших в адрес руководства сети угрозы.

Противники фильма уже трижды совершали поджоги. В ночь на 31 августа в Петербурге двое неизвестных забросали коктейлями Молотова здание киностудии “Лендок”, в котором располагается студия Учителя “Рок”. Пламя быстро потушили. 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний православный фанатик Денис Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери киноконцертного зала “Космос”, после чего поджег машину и сбежал. Пламя переметнулось с автомобиля на здание. Вход в “Космос” полностью выгорел. В понедельник в Москве около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, где работает экс-сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, трое неизвестных сожгли два автомобиля. Возле сгоревших автомобилей злоумышленники разбросали листовки “За Матильду гореть”.

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