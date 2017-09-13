Среда, 13 сентября 2017

В открывшемся три дня назад столичном парке “Зарядье” продолжают подсчитывать масштабы ущерба, который нанесли вандалы и обычные посетители. За это время люди успели вытоптать растения и газоны, особенно сильно пострадала зона северного ландшафта, где было уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова… Представитель парка посетовал, что поток посетителей настолько велик, что не получается уследить за всеми нарушителями, даже с помощью видеокамер… Ранее сообщалось, что в парке “Зарядье” вандалы повредили “стеклянную кору” над филармонией, а также разбили напольные фонари и световое окно на крыше павильона “Медиацентр”. Камеры наблюдения действия хулиганов не зафиксировали.

Официальное открытие парка “Зарядье” состоялось 9 сентября, в день празднования 870-летия Москвы. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин. Ландшафтный парк рядом с Кремлем разбили на месте снесенной гостиницы “Россия”. Строительство шло 2,5 года и обошлось бюджету в 14 миллиардов рублей.

“МК”

Сперва и мы радовались. Дескать, вот какое райское место нашли. Все было смешно и в диковинку. Ну, а после наскучило. И до того наскучило – дышать нечем, до краев дошло…

А тут еще барон придумал последнюю моду: велит вечером по аллеям ходить мелким шагом. Ходим мы по аллеям, что лошади, а уйти не можем – обижается.

Нам-то еще ничего – ну ходим и ходим, а вот мастерок наш чуть не плачет. Мальчишка небольшой, шестнадцатилетний, ему бы, подлецу, в рюшки играть, а тут, извините за выражение, ходи по аллеям.

И, конечно, дошло до краев. Бывало, мальчишка, как увидит барона, так затрясется весь, зубами заскрипит.

- Я, говорит, ему, старому сычу, покажу! Я, говорит, ему, черту драповому, напакощу.

И, действительно, стал мастерок барону пакостить. То клумбу с цветками ногами затопчет, то на веранду лягуху выпустит, то перед барскими окнами в кусты сядет. Хоть плачь…

Михаил Зощенко. “Барон Некс”